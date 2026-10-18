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中高齡勞工重返職場 轉職照服員最高可領10.8萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞發署表示，中高齡民眾離開原職場或退休後想再重返職場、重新找工作，不只是尋找新的職缺，也可能面臨工作型態改變、專業技能重新學習等挑戰。圖／聯合報系資料照
勞發署表示，中高齡民眾離開原職場或退休後想再重返職場、重新找工作，不只是尋找新的職缺，也可能面臨工作型態改變、專業技能重新學習等挑戰。圖／聯合報系資料照

中高齡勞工離開職場一段時間想重新找工作，或退休後想再重返職場，卻擔心年齡、體力或缺乏相關經驗，勞動部勞動力發展署推動「照顧服務就業獎勵」措施，鼓勵失業勞工投入照顧服務工作，協助民眾轉換職涯、重返職場。經公立就業服務機構推介就業，並符合相關規定者，可依規定每月請領5000元至7000元就業獎勵，最長18個月，最高可領10.8萬元。

勞動部勞動力發展署表示，中高齡民眾離開原職場或退休後想再重返職場、重新找工作，不只是尋找新的職缺，也可能面臨工作型態改變、專業技能重新學習等挑戰，因此透過公立就業服務機構的協助，只要符合中高齡等特定對象資格的失業勞工，經過公立就服機構推介從事照顧服務工作，除了有工作收入外，還可依照工作期間的長短依規定請領政府的就業獎勵津貼。

勞發署表示，透過「照顧服務就業獎勵」措施加速失業勞工重返職場、適應職場，也有助於補充照顧服務產業人力，讓勞工就業需求與產業用人需求相互銜接。

照服員 重返職場 職場

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