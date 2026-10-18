台電等國營事業新進職員開缺 起薪約4.6萬元

台電、台灣中油、台糖、台水等國營事業機構開缺，經濟部今天表示，經濟部所屬事業機構民國115年新進職員甄試今天舉行初試，預計錄取589人，平均錄取率僅約7.72%，各公司起薪約新台幣4.6萬元。

經濟部所屬事業機構115年新進職員甄試今天舉行初試，總計1萬4628人報考，首節考試7634人到考，到考率52.2%；預計錄取589人，平均錄取率僅約7.72%。

經濟部表示，甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。甄試共區分22個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。

為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會請國家通訊傳播委員會（NCC）派人在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏，廉政署南調組也派人加強考場巡查，嚇阻舞弊歪風。另為維護考試期間各考場秩序及安全，甄試不開放陪考。

經濟部表示，參加複試名單預定在今年12月23日於甄試網站及經濟部與台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。參加複試合格錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各該公司派用人員派用資格正式派用。

至於薪資待遇，經濟部指出，人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為4萬6000餘元，其後可依工作績效逐步晉升。