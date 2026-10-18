提高勞退新制提撥、明年要加薪！勞工遊行明凱道登場

近期多個工會因薪資、利潤分配及勞退提撥等訴求與資方調解破局，已展開罷工和投票，勞工團體明天將於總統府前凱德格蘭大道，舉辦「提高勞退新制提撥、116年加薪」集會遊行。屆時包含中華電信、乖乖、美光、艾杰旭等工會也將同步宣布罷工投票結果與抗爭進展。

本次遊行4大訴求為「全面增加薪資」、「勞退雇提提高」、「設立分潤制度」、「安全網要革新」，要求總統賴清德與行政團隊，對於勞工政策優先度應升高重視，別再只是嘴喊AI共享口號，本次遊行將從凱道出發，由中山南路往立院進發，繞行立法院後回到凱道。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，目前台灣勞工最關心的勞動政策，就是要求全面加薪和改革退休制度，目前政府只會每年調整最低薪資當作政績，目前台灣有70%的受雇勞工薪資低於平均薪資，已經是史上最高。

同時，2024年勞工退休後平均領取勞退新制的金額，只有每月新台幣6300元，勞工辛勤工作一輩子，最後只能準備當下流老人，政府如果要宣稱加薪是勞資雙方協議事項，就應立刻表態改革退休制度，而不是要勞工拼命自提退休金，再讓政府把錢拿去股票市場。

何政家指出，立法院有17個版本的「勞工退休金條例」修法草案，但都還躺在立法院，也因為有非常多的立委目前都是縣市長參選人，因此呼籲立委們不要只顧選舉，否則在後年總統與立委選舉前，勢必會有更強力的勞工集結行動抗爭，未來的集結行動，也將擴增到公部門勞動者。

何政家表示，今年警察、消防發生多起的殉職案，醫護、公務員近年大量出走，因此提出「安全網要革新」的訴求，公務人員加班費應比照勞工有倍率加成，並取消加班費上限如實發放；警察的專案工作應建立政策與人力分配互相校準的方法；消防員則是該成立山難與水域專責分隊，把特殊案件給專人來處理；社工長期處於過勞、壓力與替代性創傷之中，政府應進行全面的系統性改革。

另醫療3班護病比相關子法遲未公告，衛福部應立即公告三班護病比子法並全面檢討，以解決過勞問題。