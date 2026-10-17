台灣女船員近年上升趨勢但僅占4% 產官學攜手建構女性航海人員網絡

全球海運市場面臨船員短缺的嚴峻挑戰，女性海事人才被視為化解產業結構性危機的重要關鍵，但台灣目前女性船員人數僅占全體不到4%，韓國比例亦偏低，反映出女性在航運職場仍面臨制度、社會與心理的多重挑戰。首屆台韓女性船員論壇在海大舉行，產官學攜手建構亞洲女性海事人才網絡，期讓更多年輕女性登上海運船的駕駛台守護引擎艙。

國立台灣海洋大學海事發展與訓練中心與國立韓國海洋大學14、15日舉辦為期兩天的「台韓女性船員工作坊與論壇」，邀集韓國首位女性輪機長、現任女船長及台灣資深女性船員代表展開兩國第一線航海人才交流。

海大表示，面對全球海運市場船員短缺的嚴峻挑戰，女性海事人才被視為化解產業結構性危機的重要關鍵，但研究指出目前台灣女性船員人數僅占全體不到4%，韓國比例亦偏低，客觀上有一些條件限制，反映出女性在航運職場仍面臨制度、社會與心理的多重挑戰。

海大副校長冉繁華說，女性船員於職場展現出堅強的意志力與專業熱情，應為女性提供更多發展空間，打造讓大家都能安心啟航的友善環境。航港局組長劉佩蓉表示，台灣女性船員比例在近幾年有上升趨勢，期盼透過兩國實務經驗的對話，建立推動海事教育與職場文化轉型的策略基礎。

陽明海運副總經理吳宜達、中華海員總工會理事長葉慶榮等也到場，產官學攜手呼籲從政策配套、職場軟硬體設施到心理支持網絡全面升級，共同健全海事永續生態。

韓國女性海事人協會理事長Sohyun Jo教授專題演講指出，韓國女性船員的現況研究，指出女性在爭取航商實習機會上面臨相對弱勢的處境；論壇隨後並由王官苒助理教授、蔡宜君大副、林育萱大副及吳珮琪助理教授與韓方代表分享工作坊討論成果，讓資方了解吸引女性船員任職的作法及發展性潛力。

吳宜達率領多位現役女性船員到場，吳宜達說，女性船員長期在海上工作，除須面對專業職能與工作環境的挑戰，需要來自企業及產業界更多元且持續的支持，希望推動台灣女性投入航海職涯，提升國內船員整體發展。

海事發展與訓練中心主任郭俊良表示，未來將持續與國立韓國海洋大學深化長效合作機制，推動建立亞洲跨國「女性航海人員網絡」，致力於讓更多年輕女性看見登上駕駛台與守護引擎艙的可能，航運產官學界打造更具包容力與永續性的海洋職場環境。

兩國女性船員經驗分享與傳承，由左至右為Sohyun Jo教授、廖麗蓁船長、Eunkyoung Shin輪機長、蔡立祺大副、楊婷儒大副、Seungju Kim船長及林怡君船長。圖／國立台灣海洋大學提供

台韓女性船員工作坊14日展開，產官學攜手建構「女性航海人員網絡」。圖／國立台灣海洋大學提供