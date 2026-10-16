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職場壓力大 休假還是一頭社畜？5成8上班族請假仍會回訊息

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣職場壓力大 休假也不敢關機 5成8上班族請假仍會回訊息 。上班族示意圖。聯合報系資料照
台灣職場壓力大 休假也不敢關機 5成8上班族請假仍會回訊息 。上班族示意圖。聯合報系資料照

台灣職場環境壓力大，1111人力銀行「2026上班族休假自由大調查」顯示，42.6%上班族曾因「臨時請假」而被刁難，即使休假不敢關機，5成8仍會回訊息，超過3成缺乏明確代理人制度。

調查顯示，42.6%上班族曾因「臨時請假」而被刁難，反映請假自由仍可能受到工作安排與主管管理方式影響。1111人力銀行莊雨潔指出，休假制度能否真正落實，關鍵不只是員工能不能提出申請，而是請假後是否有人接手、工作能否順利交接，以及主管是否尊重員工的休息需求。若企業長期仰賴員工自行消化工作、缺乏替代人力，即使員工依法享有休假，也容易形成「有假不敢休」的隱形壓力。

調查也發現，33.9%上班族表示公司沒有明確的工作代理或職務代理制度，23.3%指出雖有制度，實際上仍得自己處理工作，另有16.1%認為制度執行效果有限。休假期間若收到非緊急工作訊息，24.6%會立即處理、33.6%會有空就回，顯示不少員工即使離開工作崗位，仍難以完全切斷工作聯繫。

對於企業請假制度與文化最需要改善之處，48.2%上班族希望增加人力，避免有人請假就沒人做事；再來還包含：建立完善職務代理制度、不必被要求說明過多請假原因和明確規範休假期間不受工作打擾。莊雨潔建議，企業可透過明確的代理流程、工作交接清單、緊急事件聯繫標準與休假訊息規範，降低員工休假時的心理負擔，也讓團隊運作不再過度依賴單一員工。

休假不只是暫時離開工作，更是讓身心恢復、重新安排生活的機會。調查中，76.1%的受訪者表示，成功請假後會享受一個人的Me Time；但在無法享受個人時間的受訪者中，44%仍得處理家務、40%需要照顧家人、34.6%必須就醫或健康檢查，另有30.6%坦言總是心繫工作。

至於怎樣才算真正尊重員工休假？45.4%認為員工想請假時就能順利請假，44.2%期待不必交代過多請假理由，30.5%重視完善的職務代理制度，28.3%希望休假期間不被聯絡。莊雨潔表示，真正的休假自由不只是核准假單，而是讓員工能安心離開工作、暫時放下職務責任，並在返回職場後維持合理的工作節奏。企業建立尊重休假的文化，才能兼顧員工福祉與組織運作，打造更具吸引力與永續性的職場環境。

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