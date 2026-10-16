休假也改不掉！超商店員曝8種職業病 同業點頭：會忍不住

一份工作做久了，難免會養成一些職業病。一名在超商工作的女網友透露自己因工作養成了一些習慣，即使休假沒有上班，也會在日常生活中無意間出現職業病。貼文一出引來不少過來人的認同，笑說已經走火入魔了。

原PO在Dcard上列舉了超商店員會出現的8種職業病，還笑說「工作真的害人不淺，當過超商店員的都會懂」。第一個是「聽到門鈴聲就會忍不住喊『歡迎光臨』」，原PO說就算自己已經下班了，但只要一聽到熟悉的全家超商門鈴聲，還是會脫口喊出「歡迎光臨」，讓她超級尷尬。

第二個是「看到排面很亂會忍不住整理」，原PO分享有一次在小七買早餐，看到麵包架上被弄亂，一時忍不住職業病犯了，開始整理麵包，讓店員看傻了眼。第三個是「拿到新鈔會捏兩下弄皺」，原PO說工作時會這麼做是怕鈔票黏在一起找錯給客人，沒想到這個習慣養成後，即使非上班期間，拿到鈔票也會做出這樣的動作。

其他的習慣還包括「太空包會想要折角角」、「上班時絕對不會說『今天很閒』」、「忍不住講黏音（緩~光臨）」、「分辨未成年的直覺很準」、「上架時會想幫麵包秀秀（拍拍）」，對此原PO也好奇想問過來人「不會只有我這樣做吧？」

貼文引起不少回響，許多從事過超商的過來人相當認同，「我家開雜貨店，也是會做差不多的事，順手幫忙排貨」、「我走火入魔到進家門時聽到家裡的鈴聲，直接大聲喊『歡迎光臨』，走在後面的我媽笑到不行」、「會莫名其妙拉排面+1」、「所以我休假的時候基本上不太會去全家，怕自己聽到門鈴聲會不小心喊『歡迎光臨』」、「711店員+1，有時候去其他店裡看到茶葉蛋沒水、檯面沒拉，都會想去弄」。

還有其他服務業也有同感，「我之前做星巴克，到現在有時路過店家聽到foodpanda響的聲音還是會抖一下」、「飲料店做7年，閉店3年，做夢還會夢到自己在接單泡飲料」、「下班後買晚餐聽到Uber外送聲音，會愣一下，才想到我下班了」。