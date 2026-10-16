無薪假人數增至2762人 勞動部：逾8成可申請薪資差額補貼

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，共有214家事業單位、2762名勞工實施減班休息，較10月1日公布的220家、2621人，家數減少6家，人數增加141人。勞動部表示，目前逾8成通報減班休息的勞工可申請薪資差額補貼，其餘符合資格者也可透過參加訓練請領津貼。

勞動部指出，上期通報的企業中，有30家在減班休息屆期後不再通報，或提前終止實施，共419名員工恢復原本勞動條件。本期通報事業單位的實施人數多在50人以下，實施期間則以3個月以內為主。

勞動部表示，減班休息是為避免雇主直接資遣、解僱勞工，降低勞工失業風險，並透過安定就業相關措施，讓每位通報減班休息的勞工都有管道申請津貼或補貼，避免漏接。

依本期統計，適用雇用安定措施產業的企業共142家，占通報家數66.4%；可申請薪資差額補貼的員工則有2271人，占通報人數82.2%。勞動部說明，這些勞工除享有雇主發給不低於最低工資的薪資保障，還可申請七成薪資差額補貼，減輕收入減少帶來的生活壓力。

至於非屬雇用安定措施適用業別的勞工，勞動部表示，可利用減班時間參加勞動部訓練，申請每小時196元的訓練津貼，在薪資差額範圍內，每月最高可領1萬6300元。

勞動部提醒，減班休息並非「無薪假」，按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬9500元。事業單位在實施減班休息期間，也必須持續為勞工投保勞、健保，並依法提繳勞工退休金。