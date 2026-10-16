主管沒飆髒話也可能成立職場霸凌？ 律師揭關鍵：怎麼倒楣永遠同一人

主管沒罵髒話，也可能成立霸凌？律師王至德表示，如果一份職場霸凌調查報告，最後只是在找主管到底有沒有講三字經，大概從第一步就走錯了。

不少企業收到職場霸凌申訴，先問「主管有罵髒話嗎？」「有錄音嗎？」王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，實務上的職場霸凌，常常沒有這麼簡單。有些主管從頭到尾沒講一句髒話，卻可以把一個人慢慢搞到在公司裡像消失一樣。

他舉例，有員工下班後沒有回傳主管的LINE工作訊息，結果被主管當眾大聲指責「說謊、欺騙、裝死」將近30分鐘。法院認為，在眾人面前以激動語氣長時間公開斥責，情節已經夠重大，即使沒有證明這種事情一再發生，仍然可能構成職場霸凌。所以不要以為職場霸凌一定要集滿10次才能兌換1次成立，有時候一次，就已經很夠了。

不過，真正難處理的，反而是主管確實有管理的理由。如果只對特定的人出現一些很奇怪的使用方式，事情就會慢慢變質。王至德再舉例，法院認為「先給過多工作、之後又給過少工作，再藉此架空、孤立特定員工」的主要事實確實存在，而且已經逾越合理管理的範圍，屬於職場霸凌。

王至德表示，最難查的主管，有時候反而不罵人，這也是職場霸凌認定會有困難的地方。但是沒有髒話，也可能已經踩線。在新竹曾有一個案例，主管在多人可以聽見的辦公室裡情緒失控，對員工大聲咆哮並以言語貶低，公司後來調查，也認定該主管涉及職場暴力及職場霸凌並予以懲處，法院在後續案件中也採認相關事實。

他說，判斷重點從來不是「到底有沒有講出哪一句髒話」。同一句「你這件事情做錯了」，可以是正常管理，但如果變成公開羞辱、反覆貶低、針對特定人，甚至已經讓整個工作環境變得帶有敵意，性質就完全不同。所以公司收到申訴之後，第一個問題不一定是「主管到底有沒有罵人」，反而應該先問「這幾個月，到底發生了什麼事？」

因為職場霸凌真正麻煩的地方，往往不是那個主管罵得最難聽的案件，王至德表示，而是每一件事情單獨看，好像都可以解釋；全部排成時間軸之後，才突然發現，怎麼倒楣的永遠都是同一個人。