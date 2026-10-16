近7成4！流動頻繁 不到3年的菜鳥離職最多

主計總處昨發布去年工業及服務業受僱員工進退統計，去年退出二三四點六萬人次，自動辭職占百分之八十六點九，被解僱或資遣者占百分之四點八，較前一年增加○點二個百分點，近四年最高。

去年退出工作場所員工以年資未滿三年者占近七成四居多，顯示年資愈淺，流動率愈高。全年流動率也以未滿廿五歲年輕族群占百分之七點二八最高，是全體流動率百分之二點三二的三倍以上。

主計總處統計，去年工業及服務業受僱員工人數平均八五二點三萬人，進入職場二四○點八萬人次，進入率百分之二點三五，較前一年上升○點○二個百分點；退出二三四點六萬人次，退出率為百分之二點二九，較前年上升○點○三個百分點；受僱員工全年淨進入六點二萬人次，淨進入率為百分之○點○六。

整體而言，年輕族群、高教育程度者流動率較高。去年工業及服務業受僱員工流動率為百分之二點三二，以未滿廿五歲的百分之七點二八最高，四十五至五十四歲者百分之一點一四最穩定。大學及研究所程度者進、退較為頻繁，去年流動率分別為百分之三點二一、百分之二點七。

各年齡層進入率隨年齡增長遞減，退出率則隨年齡呈Ｕ字型分布，例如未滿廿五歲退出率百分之六點六六最高，四十五至五十四歲者百分之一點一八最低，六十五歲以上則升至百分之三點○一。

至於去年退出工作場所員工以年資未滿三年者占比最高，其中年資未滿一年的占百分之四十二點三最多。

去年底工業及服務業受僱員工平均年齡為四十點六歲，較前年底增加○點一歲，其中以廿五歲至四十四歲者占百分之五十七點四、大專及以上教育程度者占百分之六十四點八為主。