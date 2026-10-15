年資愈淺流動率愈高 去年退出職場年資未滿3年占近7成4

主計總處今天發布2025年工業及服務業受僱員工進退統計，去年退出234.6萬人次，自動辭職占86.9%，被解僱或資遣者占4.8%，較前一年增加0.2個百分點，近四年最高。去年退出工作場所員工以年資未滿3年者占近7成4居多，顯示年資愈淺，流動率愈高。全年流動率也以未滿25歲年輕族群占7.28%最高，是全體流動率2.32%三倍以上。

主計總處統計，去年全年工業及服務業受僱員工人數平均852.3萬人，進入職場240.8萬人次，進入率為2.35%，較前一年上升0.02個百分點；退出234.6萬人次，退出率為2.29%，較2024年上升0.03個百分點；受僱員工全年淨進入6.2萬人次，淨進入率為0.06%。

退出原因中，以自動辭職占總退出人次比率86.9%最多，較前一年減少0.2個百分點；被解僱、資遣者占4.8%，較前一年上升0.2個百分點；因退休（含優惠退休）而離職者占4.8%，比例持平；因公司合併、同企業員工於不同工作場所轉調或結婚生育等其他原因退出者占3.5%。

整體而言，年輕族群、高教育程度者流動率較高。去年工業及服務業受僱員工全年流動率為2.32%，以未滿25歲者7.28%最高，45至54歲者1.14%最穩定。大學及研究所程度者進、退較為頻繁，去年流動率分別為3.21%、2.70%。

各年齡層進入率隨年齡增長遞減，退出率則隨年齡呈U字型分布，例如未滿25歲退出率6.66%最高，35-44歲降至1.63%。45至54歲者1.18%最低，55-64歲上升至1.42%，65歲以上進一步升至3.01%。

年資愈淺，流動率愈高。去年退出工作場所員工以年資未滿3年者占近7成4居多，其中年資未滿1年者占42.3%最多，1年至未滿3年者占31.5%次之。年資超過25年者只占1.7%。

2025年底工業及服務業受僱員工平均年齡為40.6歲，較113年底增加0.1歲，其中以25歲至44歲者占57.4%、大專及以上教育程度者占64.8%為主；在單一場所平均服務年資為6.5年，與113年持平，其中以1年至未滿3年者占25.8%最多。

公司規模愈大，流動率愈低。500人以上廠商員工進、退情形最為穩定，流動率為2.01%，但其餘各規模別流動率都介於2.28%至2.68%之間。