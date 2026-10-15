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萬事丟給AI工作有變輕鬆？ 網揭1隱憂：又會倒退回去用人礦

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

AI問世後大幅改變民眾生活、工作型態，從凡事問Google、不懂就問Threads，如今已變成萬事問AI。提到AI能做什麼，一名網友好奇發問，AI除了寫程式、翻譯之外到底能處理什麼事情，工作有變輕鬆或產能提高嗎？有鄉民對此提出隱憂，直言「公司又會倒退回去用人礦」。

一名網友在PTT以「所以AI除了翻譯跟寫程式還能幹嘛」為題發文，他好奇AI除了寫程式和翻譯之外，到底能取代那些工作？原PO表示，目前客服人員電話仍舊接不完，工作上也需要親自處理文書、簡報及報表，納悶「有因為AI工作變輕鬆還是產出變多嗎？」

對於原PO提問，有人表示早已請AI Agent協助處理文書、報表、簡報等雜事，「所有要用電腦做的都可以讓AI做，你不會只是你還不會用而已」、「這世代會很可怕，懂用的人跟不懂的實力會馬上拉開差距」。不過也有鄉民直呼「不會被取代」，他認為AI費用不便宜「才不是用來幹雜事」，當AI公司準備開始營利時，「公司又會倒退回去用人礦」。

不過，國際貨幣基金（IMF）亞太部資深經濟學家基爾蒂（Divya Kirti）表示，在AI較能發揮作用的職業種類中，雇主招聘需求已下降約10%，但同時對具備AI技能人才的需求也增加，顯示AI不只取代部分工作，也正改變企業對員工技能的要求。

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