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同事狂請假兩周去轉職「試水溫」！突遞辭呈秒閃人 網傻眼：代班人最慘

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露隔壁部門同事連請假兩周竟是去新公司試水溫，再度現身時已是上班最後一天。示意圖／ingimage
網友透露隔壁部門同事連請假兩周竟是去新公司試水溫，再度現身時已是上班最後一天。示意圖／ingimage

職場離職方式百百種，有人提前預告、交接工作，也有人選擇做到最後一天才攤牌。近日一名網友在Threads發文分享，隔壁部門一名平時安靜低調的同事，突然連續請假兩周，將特休、病假及生理假等假別排滿，讓同事一度擔心對方身體出了狀況。沒想到，該名同事再次現身公司時，竟直接遞出辭呈，表示當天就是最後工作日，原來這段期間早已找到新工作，還利用請假時間前往新公司報到、適應環境，讓原PO大感傻眼。

原PO表示，直到同事提出離職，大家才知道對方請假期間的真正安排。由於同事突然消失兩周，原本的工作只能由其他人代為處理，累積下來的業務壓力也讓原PO相當無奈。更讓他難以接受的是，該名同事只花約5分鐘歸還識別證、辦理人資離職手續，便瀟灑離開，留下其他同事收拾工作殘局。

原PO認為，這種做法簡直是把職場規則運用到極致，雖然請假及特休屬於勞工權益，但同事在離職前未事先告知，卻讓其他人承擔額外工作，實在令人難以認同。原PO最後也詢問，是否有人遇過類似情況，直到同事離職當天才知道對方早已另謀出路。

網友掀論戰：沒違法？也有人喊「公司可提告」

貼文曝光後，有網友分析，兩周工作日約10天，若員工依法安排特休、病假及生理假，且符合相關規定，公司未必能任意拒絕。其中，特休未休完的部分，依法原則上應折發工資；病假及生理假則各有不同的適用條件與工資規定。

原PO對此也回應表示，該名同事送出假單時，主管雖然臉色不佳，卻似乎找不到拒絕的理由，讓他直呼對方「太心機」。

不過，也有網友對這套操作提出質疑，認為員工是否能在原公司仍有僱傭關係、請假期間，就到新公司工作，不能只看請假是否合法，更要釐清是否涉及重複領薪、違反勞動契約或其他法律責任。有人直言：「這不可能，公司知道了可以告死他。」也有人認為，若員工在同一時段領取兩家公司的薪資，原公司可進一步追查。

對此，原PO透露，聽說公司主管與人資已開始核對勞健保資料及請假時間，懷疑該名員工是否存在任職期間重疊的情況，至於公司是否會進一步採取法律行動，目前仍不清楚。

也有網友提出不同看法，指出一個人同時替兩家公司工作，或在一家公司任職、另一家公司擔任顧問，並不違法，但仍須視工作性質、契約約定及實際情況判斷。

此外，有網友將焦點放在病假制度，認為若員工頻繁以不同假別請假，導致公司長期面臨人力調度問題，也會增加其他同事的負擔。有人抱怨，員工整個月未到班，薪資與休假制度卻仍須依法計算，讓管理者相當頭痛。

而根據台灣法律並未禁止勞工同時在兩間公司上班，包括兼職或雙重就業。只要勞工能夠合理分配時間，且沒有違反正職公司的競業禁止條款或員工守則，在兩家公司同時任職是完全合法的，勞工務必確認任職公司合約內是否有嚴格的「禁止兼職」或「競業禁止（不能去同業上班）」條款。而當勞工同時任職兩公司，勞保會發生雙重加保狀況，公司容易得知勞工雙重就職情況。

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