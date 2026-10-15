移工政策頻引民眾不滿 勞動部回應了

台灣雇主協會今公布「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」，近9成受訪者對勞動部現行移工政策不滿意。勞動部坦言，雇主在聘僱過程面臨勞務中斷，可能承受更沉重的壓力，將會對相關制度與政策進行檢討，強化與衛福部的合作，擴大相關公共資源與制度銜接。

針對近期外界關注移工雇主的權益，勞動部表示，家庭雇主確實在聘僱移工的情境和挑戰上，和企業雇主有所差異，尤其若在聘僱過程面臨勞務中斷，特別是家有重症失能的家庭雇主，可能承受更沉重的壓力。

勞動部表示，聘僱外籍看護工的家庭，若發生移工休假、失聯、重大傷病、無法工作之的狀況，將可能陷入照護中斷困境。因此，政府除了已編列約20億元的預算，提供喘息服務與短期照顧服務，兩者合計每年約52日，接下來也會和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

勞動部指出，家庭看護工不在台美對等貿易協定（ART）的範圍內，ART中承諾協定生效後3年落實公平招募的政策對象，主要是針對製造業和漁撈業的雇主，家庭類雇主並沒有納入。

各界關注的移工失聯管理，勞動部表示，今年已積極結合各產業目的事業主管機關，全力輔導新開放行業的雇主落實選工、聘僱管理及法遵責任，並跨部會協調建立嚴密的失聯管控機制。目前「就業服務法」已有規定，外國人因連續曠職3日失去聯繫經廢止聘僱許可後，不得再於中華民國境內工作。

根據勞動部統計，移工失聯累積數，已從去年下旬近9萬5000人的高點，下降至8萬8000多人，相關因應作為已有初步成效。

面對非法市場，勞動部表示，也與內政部緊密合作，運用科技偵防針對熱點專案查緝，除設置民眾檢舉獎金，對於非法容留或聘僱者，一律「一行為一罰」最高處75萬元罰鍰，營利非法仲介更將面臨最高3年徒刑或120萬元罰金。