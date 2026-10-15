「有假可休」不代表「敢請假」 這世代連自己剩多少假都不清楚

9、10月迎來中秋、雙十、光復節三大連假，加上政府持續推動國旅補助，帶動上班族規劃出遊、安排休假。然而，對忙碌的職場工作者而言，「有假可休」不代表「敢請假」，更不代表「能安心休假」。1111人力銀行特別針對上班族進行「2026上班族休假自由大調查」，從休假使用情形、請假壓力到職場休假文化，深入了解台灣上班族是否真正擁有休假自主權。

1111人力銀行調查顯示，當問到公司是否享有「自由請假」的權利時，53.8%給予正向肯定，其中11.8%表示「非常自由，想請就請」、42%上班族表示「大致自由，但還是要看工作狀況」，24.9%認為普通、有時不太敢請，另有11.8%表示不太自由或非常不自由，幾乎不敢請假者僅占9.3%。

雖然請假大致自由，但要開口的那一刻，上班族多少還是會感到緊張。調查顯示，61.6%上班族曾在請假時感受到壓力，39.8%過去一年有假卻沒請完，另有15.2%甚至不清楚自己還剩多少假。進一步詢問請假壓力來源，49.5%認為部門人力不足最容易造成壓力，其次是主管會詢問請假原因（30.5%）、新人擔心被議論（27.1%），以及工作量太大（26.4%）。

若以世代來區分，Ｘ世代的未休假比例最高，達到五成；而Ｙ世代多數人都能將假請完；至於Z世代則是對自己剩餘假期的資訊最不清楚。整體而言，不同年齡層在假期利用與認知上呈現出明顯差異。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，員工請假時的顧慮，往往不只是擔心工作做不完，更可能來自團隊人力不足、主管態度與職場觀感。當員工必須在個人休息與團隊運作之間反覆權衡，即使制度上有特休，也可能因擔心增加同事負擔或被貼上不積極的標籤，而選擇延後休假。企業若希望提升員工留任意願與工作滿意度，除了依法保障休假權益，更應從人力配置與管理文化著手，讓員工不必為了請假而承受額外心理壓力。

進一步觀察休假使用情形，39.8%上班族坦言過去一年曾經有假卻沒有請完。在有假卻放棄或延後休假的受訪者中，46.3%歸因於部門人力不足、無人可以代理工作，22%表示工作太多，18.6%則因同事已先請假、自己晚了一步；另有17.5%擔心被認為工作態度不好或缺乏責任感。

為協助民眾更輕鬆規劃休假、探索各地旅遊資源，1111人力銀行打造「gogogo旅遊趣」（https://www.gogogo.com.tw/），整合縣市找飯店、精選行程、景點美食、加碼情報等資訊，並提供「AI幫我排行程」功能，協助使用者依需求安排旅遊計畫。莊雨潔表示，希望透過「gogogo旅遊趣」串聯旅遊資訊與休假需求，讓上班族不只是「有假可休」，更能真正把假期用在自己想做的事情上，鼓勵國人走出辦公室、前往不同縣市景點消費遊玩，也為旅宿、餐飲、交通、零售及地方服務等產業挹注更多人流與商機。