移工政策爭議多…她陷長照困境現身淚訴 壓力全是雇主扛

台灣雇主協會今公布「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」，近9成受訪者對勞動部現行移工政策不滿意。本次記者會有數名實際承受政策後果的家庭、企業與漁業雇主現身說法。

今從南部特別北上的曾雅萍小姐表示，先前請來照顧中風媽媽的移工，結果後來發現對方已懷孕，移工仍矢口否認這件事，一直到最後要離職了才坦承，造成後來沒人照顧的空窗期，仲介也說申請新看護需要好幾個月的時間，我們只能自己想辦法，現在的政策讓外籍看護懷孕都有法律保護，但本國受照顧者卻沒有得到保障，淚訴這是很大的壓力。

居服員周秋美小姐說，自己的母親高齡失智，不吵不鬧算好照顧，但外籍看護還是在同鄉建議下逃逸打黑工，造成居服員的自己不能上班得回家照顧，甚至還要申請居服員，因此度過2個月沒有薪水的空窗期。有些家庭原本聘僱外籍看護是為了讓中風、臥床或生活無法自理的家人得到穩定照顧，卻因看護無法繼續履行工作、聘僱轉換程序冗長及替代人力不足，被迫重新承擔全天候照護責任。

與會的漁業代表則強烈表達對「移工零付費、雇主全支付」政策方向的不滿與憂慮，擔心招募成本轉嫁衝擊出海作業、生計與台灣漁業競爭力。

長來號船東盧廷宇說，外籍船員招募成本大幅增加，將加快台灣「滅漁」的速度，政府若未能評估漁業經營環境、船主負擔能力及不同來源國的招募費用，就貿然推動成本轉嫁，恐進一步衝擊漁業生計與經營意願，希望勞動部不要扯後腿。

科技業代表黃清茂表示，去年自己公司被地方政府通知有成立工會，結果是6名移工組成的，連1名本勞都沒有，後來開始請假、搞罷工，連客戶在訂單上都開始轉趨保守，這些都是移工管理與勞資爭議所增加的成本，也造成營運上的困擾，政府不能只增加雇主義務，卻欠缺公平、迅速且有效的爭議處理機制。