雇主協會揭近9成受訪者不滿移工政策 需建立汰惡機制獲最大共識

國人近年不滿移工相關政策，包含移工逃逸、移工懷孕導致照護空窗期、未來移工來台工作零付費等。台灣雇主協會今舉行記者會，公布「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」，結果顯示，89.5%受訪者對勞動部現行移工政策不滿意，而高達97.6%同意建立外籍勞工汰惡機制，今也提出8大改革建議，供政府參考。

台灣雇主協會今公布由理事長張姮燕研究團隊進行的「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」。研究團隊自2026年1月16日至10月11日，歷時近10個月，採自願填答方式，共蒐集2534份有效問卷。

本次問卷其中一項核心題目為「您對目前勞動部提出或修正的移工政策滿意嗎？」結果顯示，89.5%回答不滿意或非常不滿意；對勞動部長洪申翰專業表現不滿意86.9%；對家庭類外籍看護制度不滿意85.0%，高達97.6%同意建立外籍勞工汰惡機制，94.5%同意失聯移工出境後不得再來台工作。

張姮燕表示，失能家庭花錢聘看護，是為了維持生命與照護，不是為了經營企業，政府不能一面允許照護人力流動，一面把空窗期留給家屬自行承擔。如果長照服務真的足以滿足重症家庭的需求，這些家庭又何必自掏腰包聘僱外籍看護？ 如今沒有完善的源頭管理、汰惡揚善、契約履行與雇主保障機制，不能讓守法的人承擔違法者留下的代價。

雇主協會今也提出8大政策改革要求，包括健全違約處理、汰惡與復核機制；改革就業安定費，公開基金收支並優先減免重症家庭；確保失能家庭照護不中斷，建立名額快速釋放及過渡替代；公平招募及零付費改革，須依產業與家庭分流評估成本；公開外籍勞工健保、勞保及職災保險的保費、給付與財政負擔；合法聘僱與留任獎懲並行；外籍勞動力管理資料治理與查緝績效公開，以及研議外國人事務特別法與跨部會專責統籌機制。