待業職訓學習獎勵金助攻 倉管男轉職薪資多3成

原擔任倉管工作的李育昇待業期間參加職訓學習第二專長，訓後不僅考取專業證照，更順利轉職進入消防工程領域，成為專業繪圖工程師，薪水比以往多出3成，為自己開啟新的職涯道路。

28歲的李育昇，資訊管理學系畢業，在某醫藥公司擔任3年倉管，雖然工作穩定，但隨著工作經驗累積，逐漸感受到職涯發展空間有限，萌生轉職念頭。

偶然機會下，他得知雲嘉南分署委託社團法人台灣創造活動發展協會開辦「工業產品設計人員培訓班」，課程涵蓋AutoCAD、SolidWorks 3D建模及3D列印等實用技能，讓原本就對設計及工程領域感興趣的他，決定把握機會，透過職訓培養技能，為轉換跑道做好準備。

歷經3個月的紮實訓練，李育昇逐漸建立繪圖及3D建模能力，不僅拿到AutoCAD國際認證及SolidWorks專業證照(CSWP)，大幅提升就業競爭力，結訓後更獲得消防顧問公司青睞，順利錄取繪圖工程師。現在的他，不僅能熟練運用AutoCAD繪製、修改工程圖，更需時常到工地現場，比對圖面與實際施工狀況，將職訓所學發揮得淋漓盡致。

「青年學習獎勵金就像一場及時雨。」李育表示，待業期間最大的壓力就是生活開銷，但政府提供訓練資源及每月8000元學習獎勵金，讓他在學習新技能同時，也能減輕經濟負擔，安心完成訓練，進而跨域轉職成功。他也以自身經驗鼓勵年輕朋友多運用政府資源投資自己，「只要勇敢跨出那一步，就會有意想不到的結果」。

雲嘉南分署長柯秀燕表示，為協助15至29歲待業青年提升職場競爭力，只要參加分署自辦或委辦政策性重點產業職訓課程的年輕朋友，除訓練費可獲補助，受訓期間每月還可領取8000元學習獎勵金，最長可領到12個月，合計最高9萬6000元，可讓青年無後顧之憂。

目前政策性重點產業職訓課程涵蓋AI生成應用、數位資訊、智慧自動化機械、電子電機等多元領域，緊扣現今產業發展及人才需求，相關課程及報名資訊可至台灣就業通網站查詢，或撥打0800-777-888免付費專線洽詢。