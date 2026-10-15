沒小孩就該多包容？OL批家庭友善職場失衡 網共鳴：單身不友善

現今不少職場主打家庭友善，對育有小孩的員工給予各式支援，然而看在單身或未生育的員工眼裡卻十分不滿，發文抱怨可以體諒、也可以支援，「但沒小孩的人就活該要幫忙頂工作嗎」，釣出許多共鳴直呼「單身不友善」，也有人緩頰認為是公司該想辦法解決。

原PO在Dcard上紓發心情，指出現今職場對有小孩的員工都會願意給予彈性，方便其兼顧家庭與工作，但對其他員工而言，所謂的體諒卻慢慢變成應該要承擔的責任。有小孩的員工臨時想請假，手上的工作不是重新安排或調整進度，而是直接讓他人頂上，讓人覺得「反正你沒有小孩，時間比較好安排」。

原PO表示，明明沒小孩的人也有自己的生活，為什麼就要因此犧牲？如果不願意幫忙，還會被貼上沒有同理心的標籤，被酸「等你以後有小孩就知道了」，成為單身或沒小孩者的道德壓力，不太公平。

她也直言，依法請假、照顧家庭是員工的權利，因此公司需要做好人力配置跟職務代理制度，不能每次有人請假都靠其他人額外承擔工作來解決，應該建立合理的備援機制，別讓管理上的問題變成員工間互相體諒。真正的家庭友善職場，是讓有需求的人能安心請假，而不是單純要求沒小孩的人多包容。

文章引發網友共鳴，「台灣社會真的對單身職場不友善」、「所以我就算是單身也會對外宣稱自己已結婚有三個小孩」、「柿子挑軟的吃」、「有小孩的就可以休假日，單身的人就活該假日做到累死」、「深有同感。每個人都要為自己行為負責，當初自己選擇去結婚去生小孩，為什麼同事要幫你負責」，也有人抱怨有小孩的不用出差、可以常臨時請假、或是颱風假不用到班等等，「我覺得超不公平，但這種想法會被視為對願意生小孩的職場女性不友善」。

有人則認為砲口不需對著已生育者，「這就是老闆的問題，就算沒有這件事他也會找各種藉口把你1人當2人用」、「個人認為，公司只要人給齊錢管夠，大概大多數職代都不會講什麼」、「資方的問題。我在外商，同事請育兒長假，公司是真的會招個半年一年的約聘來補」、「老闆要多加薪就可以吧」。

近年來台灣面臨少子化問題，政府為此砸大錢鼓勵年輕人生育、打造友善家庭職場，有專家認為現金政策是成效最不彰的作法，建議參考南韓作法，大力改善職場育兒彈性才是重中之中。