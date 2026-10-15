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打卡機故障、手寫出勤記錄對不上！雇主不服遭罰9萬元、提訴願遭駁回

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
圖為上班族。聯合報系資料照
圖為上班族。聯合報系資料照

打卡機壞了、公司準備搬家，就能不記員工出勤嗎？台北某公司因打卡設備故障，未能提供員工連續3個月的出勤紀錄，遭勞動局開罰9萬元。公司辯稱已改用人工登記，事後也著手補資料，但因當初的請假紀錄與事後補交的打卡表對不上，訴願仍遭駁回。台北市政府強調，雇主依法必須保存出勤紀錄，不能以設備故障或事後補救作為免罰理由。

台北市一家工業設計公司因打卡設備故障，未能提供員工出勤紀錄，遭台北市政府勞動局依違反《勞動基準法》裁罰9萬元，並公布公司名稱及負責人姓名。公司不服，主張辦公室搬遷期間改採人工登記，且事後已著手改善，請求撤銷或減輕處分。不過，台北市政府認為，公司無法提出足以證明員工實際上下班時間的紀錄，事後補交的打卡表又與請假資料不一致，決定維持原裁罰。

台北市政府訴願決定書指出，勞動局於民國115年4月20日進行勞動檢查，發現該公司無法提供員工115年1月至3月的出勤紀錄，違反《勞基法》第30條第5項規定，雇主應置備勞工出勤紀錄，並保存5年。勞動局因此於6月10日裁處9萬元罰鍰，並依法公布相關資訊。

公司訴願表示，年初因辦公室預計搬遷及設備調整，原有打卡設備故障，期間改由助理人員人工登記員工上下班時間；勞動檢查當天，負責彙整資料的人員適逢請假，才未能即時提供完整紀錄。公司並稱，事後已著手整理相關資料、檢討改善出勤管理，且未造成員工薪資或權益受損。

不過，訴願決定書指出，依勞動檢查當天的會談紀錄，公司財務長表示，打卡設備已故障很久，因準備搬遷而未維修，當時僅能提供員工請假資料，沒有其他資料可以佐證每日實際出勤時間。

此外，公司當時提供的請假資料，僅以手寫方式在月曆上記載員工請假日期，未記錄上下班時間，無法作為完整出勤紀錄。公司事後雖補交今年1月至3月的打卡表，但與先前提供的請假資料，在請假日期或假別上出現不一致，難以確認何者可作為勞資爭議時的佐證，因此不採信公司事後提出的資料。

訴願決定書進一步指出，雇主有主動了解及遵守勞動法令的義務，即使違規並非出於故意，仍難認沒有過失。公司事後改善制度，不影響違規事實的認定；即使未實際造成勞工薪資或權益受損，也不能免除依法置備出勤紀錄的責任。

依《勞基法》第79條第2項規定，未依法置備出勤紀錄可處9萬元以上45萬元以下罰鍰；同法第80條之1第1項並規定，主管機關應公布違規事業單位及相關裁罰資訊。訴願決定認為，勞動局已裁處法定最低額9萬元，且法規並未要求裁罰前須先給予改善機會，因此原處分並無違誤，決定予以維持。

雇主 開罰 台北市

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