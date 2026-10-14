中華電信工會今起罷工投票 點名董事長簡志誠帶頭抹黑

中華電信企業工會在員工加薪、勞資協商增加勞退提撥等方面，長期未得到資方的對案，今起啟動罷工投票，不過卻爆料公司在昨日罷工投票開啟前天下班後，發出公文質疑罷工投票情事。勞動部表示，罷工投票屬於工會自治行為，籲雙方應透過協商凝聚共識。工會今晚呼籲，中華電信公司應停止抹黑罷工投票，更點名董事長簡志誠成了勞權絆腳石。

工會今晚間表示，對於中華電信公司昨在罷工投票開啟前1天下班後，發出公文質疑罷工投票，今勞動部已經明確表態，罷工投票屬於工會自治行為，只要確保會員直接且無記名投票即屬合法，並尊重工會依法行使權利。然而中華電信公司仍然毫不悔改，再次發出聲明抹黑工會會員行使罷工投票的權利。

工會因此發出3點聲明，首先，勞動部既然已經明確表態，就請中華電信公司停止抹黑罷工投票，不必以口水戰意圖製造社會誤解，且台灣勞工普遍弱勢，甚少工會組織爭取會員加薪，而中華電信公司掌握龐大資源，卻無法尊重工會的團結權和協商權，是最壞的示範。

其次，公司是否要主動說明，為何要在工會開啟投票下班前突襲性造謠抹黑？更在勞動部已經作出解釋後，繼續變本加厲，再發聲明刻意指稱本會罷工投票方式特殊，這樣的聲明稿是誰撰寫？這樣的決策由誰負責？董事長簡志誠必須親自出來向社會大眾說明。

最後，今年8月，總統賴清德公開呼籲雇主賺錢就該幫勞工加薪；5月行政院長卓榮泰也認為產業獲利該為勞工加薪；近年勞動部更鼓勵雇主提高勞退提撥率，將上市櫃公司為勞工提高雇主提繳率者作為2026年ESG評鑑中的進階加分要件。沒想到卻遭到簡志誠董事長帶頭抹黑，塑造工會貪婪的形象，成為勞權絆腳石。

工會指出，工會對此絕對無法接受，將會擴大抗爭規模讓賴總統和卓院長知道，就是簡志誠在違背政策方向。