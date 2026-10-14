快訊

「簡直是一片混亂」回憶大陸行 黃仁勳：吃過的餐廳拿我當代言人

美股早盤／通膨比預期熱…美債殖利率應聲揚 四大指數多走低

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

聽新聞
0:00 / 0:00

育嬰留停申請擬放寬至8歲達共識 托盟籲立院盡速三讀

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部日前於黨團協商中同意，將原行政院修法版本「育有6歲以下子女」的申請條件，放寬至「育有8歲以下子女」。圖／聯合報系資料照
勞動部日前於黨團協商中同意，將原行政院修法版本「育有6歲以下子女」的申請條件，放寬至「育有8歲以下子女」。圖／聯合報系資料照

勞動部日前於黨團協商中同意，將原行政院修法版本「育有6歲以下子女」的申請條件，放寬至「育有8歲以下子女」。托育及就業政策催生聯盟今呼籲，朝野應盡速完成協商、三讀通過，讓新制於明年順利上路。

我國育嬰留職停薪制度自2002年上路，2009年於就業保險新增育嬰留職停薪津貼給付後，托盟認為，20多年來未經結構性檢討，早已不符民眾兼顧養育與就業的需要。

托盟表示，育兒假可以方便民眾因應臨時、短期的照顧需求，特別是為因應腸病毒、流感防疫而來的停托、停課，然而身為受僱勞工的家長，苦於使用家庭照顧假要扣薪，這些都是養育者的長年困境，這是政府早該回應的問題，而給予民眾以「日」為單位使用育嬰假的彈性，正是對各方衝擊最小但最直接的做法。

托盟指出，本項法案於今年6月下旬進入立法院社會福利及衛生環境委員會逐條審查，委員會審查時，並於10月8日安排黨團協商，勞動部終於同意將申請條件放寬至民間團體多年倡議、有具體迫切需求的「育有8歲以下子女」家長／監護人，期待各黨團以此共識為基礎，讓法案盡速三讀，別讓左支右絀的育兒家長繼續等待。

托盟也另指出，從目前進展看來，產假預計延長4周，配偶陪產假卻僅增加7日，且與陪產檢假合併計算、彼此排擠，反而強化照顧分工不均的誘因，這也是本次修法的最大遺憾，應列為下一階段改革的優先課題。

育嬰留停

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞團砲轟朝野打假球、騙選票 籲提高勞退雇提優先排審

國民年金調漲無共識！政院擬升至5000元、立委喊要8000元 送黨團協商

只延長產假反加劇母職懲罰！巴西經驗：女性升遷率跌17%、薪資降3.5%

爸爸育兒不缺席！彈性育嬰留停上路後 男性申請比率連續4個月超過5成

相關新聞

中華電信工會今起罷工投票 點名董事長簡志誠帶頭抹黑

中華電信企業工會在員工加薪、勞資協商增加勞退提撥等方面，長期未得到資方的對案，今起啟動罷工投票，不過卻爆料公司在昨日罷工投票開啟前天下班後，發出公文質疑罷工投票情事。勞動部表示，罷工投票屬於工會自治行為，籲雙方應透過協商凝聚共識。工會今晚呼籲，中華電信公司應停止抹黑罷工投票，更點名董事長簡志誠成了勞權絆腳石。

育嬰留停申請擬放寬至8歲達共識 托盟籲立院盡速三讀

勞動部日前於黨團協商中同意，將原行政院修法版本「育有6歲以下子女」的申請條件，放寬至「育有8歲以下子女」。托育及就業政策催生聯盟今呼籲，朝野應盡速完成協商、三讀通過，讓新制於明年順利上路。

出包不能罵！情緒巨嬰被糾正直喊「感受被否定」 同事快崩潰

職場上最令人崩潰的同事是什麼類型？一名上班族日前在網路發文，怒轟遇到「情緒巨嬰」同事，工作出包被抓包時，竟第一時間情勒主管「你講話很傷人」、「否定我的感受」，荒謬言行讓原PO痛批「到底是在上班，還是在經營大型情緒安撫中心？」

新北最大場就博會17日登場釋2500職缺 仁大資訊祭月薪10萬搶主管

迎年底消費旺季與明年初轉職潮，新北市勞工局10月17日上午10時至下午3時，在三重綜合體育館舉辦年度最大場就業博覽會。現場齊聚彩富電子、仁大資訊、南亞塑膠、鼎泰豐、神旺商務酒店及雲雀國際等70家知名企業，釋出超過2500個熱門職缺，仁大資訊祭出最高月薪10萬元搶攻網路技術主管。

農民帶薪育嬰假明年擬上路 陳駿季：細部規畫年底前核定

因應農業結構改變以及農村人口外流，從農人口逐年下降，農業部長陳駿季本月初表示，擬於明年規畫女性農民的帶薪育嬰假，打造更友善的從農環境，今進一步指出，細部規畫年底前就能完成核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。