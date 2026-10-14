育嬰留停申請擬放寬至8歲達共識 托盟籲立院盡速三讀

勞動部日前於黨團協商中同意，將原行政院修法版本「育有6歲以下子女」的申請條件，放寬至「育有8歲以下子女」。托育及就業政策催生聯盟今呼籲，朝野應盡速完成協商、三讀通過，讓新制於明年順利上路。

我國育嬰留職停薪制度自2002年上路，2009年於就業保險新增育嬰留職停薪津貼給付後，托盟認為，20多年來未經結構性檢討，早已不符民眾兼顧養育與就業的需要。

托盟表示，育兒假可以方便民眾因應臨時、短期的照顧需求，特別是為因應腸病毒、流感防疫而來的停托、停課，然而身為受僱勞工的家長，苦於使用家庭照顧假要扣薪，這些都是養育者的長年困境，這是政府早該回應的問題，而給予民眾以「日」為單位使用育嬰假的彈性，正是對各方衝擊最小但最直接的做法。

托盟指出，本項法案於今年6月下旬進入立法院社會福利及衛生環境委員會逐條審查，委員會審查時，並於10月8日安排黨團協商，勞動部終於同意將申請條件放寬至民間團體多年倡議、有具體迫切需求的「育有8歲以下子女」家長／監護人，期待各黨團以此共識為基礎，讓法案盡速三讀，別讓左支右絀的育兒家長繼續等待。

托盟也另指出，從目前進展看來，產假預計延長4周，配偶陪產假卻僅增加7日，且與陪產檢假合併計算、彼此排擠，反而強化照顧分工不均的誘因，這也是本次修法的最大遺憾，應列為下一階段改革的優先課題。