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失業勞工子女生活扶助金申請倒數 可併領就學減免

中央社／ 台北14日電

減輕失業勞工子女就學生活負擔，勞動部提供生活扶助金，勞動部今天表示，生活扶助金可與教育部學雜費就學減免或補助同時請領，符合資格勞工應於19日截止前提出申請。

失業勞工除了面臨工作中斷、收入減少壓力外，還須負擔子女在學期間的學費、書籍費及日常生活等各項支出，為提供失業勞工家庭更實質的支持，勞動部將原本「失業勞工子女就學補助」調整為「失業勞工在學子女生活扶助金」，盼能減輕家庭經濟壓力。

勞動部今天表示，115學年度第1學期「失業勞工在學子女生活扶助金」已開始受理申請，只要是非自願離職失業勞工符合條件，申請人子女也就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍等，就可以申請。

補助金額方面，公立大專校院子女每學期每名補助新台幣1萬5000元，私立大專校院子女每名補助2萬6000元，而公立高中職子女每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元；若具獨力負擔家計，包含離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給2成。

勞動部也說，失業勞工子女即使已獲得教育部私立大學定額減免、高中職免學費補助等各類政府就學減免或補助，仍可同時申請這項生活扶助金，申請至19日止，提醒符合資格勞工把握時間提出申請。

勞動部 教育部 子女

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