快訊

蘇花改5車連環撞休旅車遭大車夾擊 副駕座男OHCA、4人受傷送醫

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

聽新聞
0:00 / 0:00

出包不能罵！情緒巨嬰被糾正直喊「感受被否定」 同事快崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨女同事整天發洩情緒，不重視實際工作產出。示意圖／AI生成
一名網友抱怨女同事整天發洩情緒，不重視實際工作產出。示意圖／AI生成

職場上最令人崩潰的同事是什麼類型？一名上班族日前在網路發文，怒轟遇到「情緒巨嬰」同事，工作出包被抓包時，竟第一時間情勒主管「你講話很傷人」、「否定我的感受」，荒謬言行讓原PO痛批：「到底是在上班，還是在經營大型情緒安撫中心？」

原PO在社群平台Dcard提到，公司有位女同事，交辦事項做不完也從不改善效率，反倒先抱怨自己有多委屈。不僅如此，當主管拿出報告，指出她的數據算錯，同事第一反應竟是擺出受害者姿態，抱怨自己多委屈跟辛苦，直喊「難道工作能力比感受還重要？我已經很努力了」。更荒謬的是，事情搞砸了還不能追究，如果要求她改善，她就說別人「缺乏同理心」，若拿出事實反駁，她則認為「自己的感受被否定了」。

原PO無奈表示，那名同事一旦被要求按標準完成，就會說公司「職場霸凌、有毒的職場文化」，講到最後都在比較誰更委屈、情緒更激動，好像這樣就是有道理的一方，讓原PO忍不住直酸：「這到底是在上班，還是在經營一間大型情緒安撫中心？」

文章一出立刻引爆網友共鳴，「這個不分男女，而且要有心理準備，未來會越來越多，因為在學校就是這樣了」、「00後這樣的機率很高，奇怪雞湯跟陸韓劇看太多，覺得大家都要安撫給鼓勵」、「不論男女這樣真的很煩」、「這些人抱怨的時間都可以做好幾件事了，真的討厭」、「這些人沒升遷，還會高喊著玻璃天花板」、「不分年紀，公司來個我大學同班同學，就是這副德性，發洩情緒，毫無想解決問題」、「我也超討厭情緒做事的主管與同事，問題不但沒解方，還衍生一些沒必要的內部問題」。

職場 巨嬰 情勒 同事 主管 上班族

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

生理期不來可找朋友「傳染」？ 她靠偏方果真報到 男友看傻

貴婦93萬愛馬仕包染紅酒討公道 百靈果凱莉：心疼代表超出能力範圍了

病患抱15頁ChatGPT對話要求照單治療 醫怒：不是得來速點餐

照顧繼女23年！婚禮僅親生媽能坐主桌 她心寒改遺囑：重新安排人生

相關新聞

出包不能罵！情緒巨嬰被糾正直喊「感受被否定」 同事快崩潰

職場上最令人崩潰的同事是什麼類型？一名上班族日前在網路發文，怒轟遇到「情緒巨嬰」同事，工作出包被抓包時，竟第一時間情勒主管「你講話很傷人」、「否定我的感受」，荒謬言行讓原PO痛批「到底是在上班，還是在經營大型情緒安撫中心？」

新北最大場就博會17日登場釋2500職缺 仁大資訊祭月薪10萬搶主管

迎年底消費旺季與明年初轉職潮，新北市勞工局10月17日上午10時至下午3時，在三重綜合體育館舉辦年度最大場就業博覽會。現場齊聚彩富電子、仁大資訊、南亞塑膠、鼎泰豐、神旺商務酒店及雲雀國際等70家知名企業，釋出超過2500個熱門職缺，仁大資訊祭出最高月薪10萬元搶攻網路技術主管。

農民帶薪育嬰假明年擬上路 陳駿季：細部規畫年底前核定

因應農業結構改變以及農村人口外流，從農人口逐年下降，農業部長陳駿季本月初表示，擬於明年規畫女性農民的帶薪育嬰假，打造更友善的從農環境，今進一步指出，細部規畫年底前就能完成核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。