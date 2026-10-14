新北最大場就博會17日登場釋2500職缺 仁大資訊祭月薪10萬搶主管

迎年底消費旺季與明年初轉職潮，新北市勞工局10月17日上午10時至下午3時，在三重綜合體育館舉辦年度最大場就業博覽會。現場齊聚彩富電子、仁大資訊、南亞塑膠、鼎泰豐、神旺商務酒店及雲雀國際等70家知名企業，釋出超過2500個熱門職缺，仁大資訊祭出最高月薪10萬元搶攻網路技術主管。

勞工局指出，本場科技業與旅宿餐飲業職缺占比5成以上，其中以仁大資訊祭出最高月薪10萬元搶攻網路技術主管最受矚目，餐飲龍頭鼎泰豐釋出160個職缺奪冠，料理廚師月薪高達64K；南亞塑膠則拋出121個職缺，居科技業之冠。

而尋求兼職及斜槓民眾，鬍鬚張與雲雀國際開出時薪最高衝破300元條件招募內外場服務人員。另順應AI浪潮，現場包含AIR SPACE-新地國際招募AI圖片影像生成師、誠士資訊招募AI應用開發工程師、資訊軟體服務商業同業公會釋出政府AI計畫執行專員等相關AI職缺，月薪通通40K起跳。

勞工局長陳瑞嘉表示，適逢光輝十月商機蓬勃，後續更有雙11、耶誕節及跨年等節慶消費旺季，再加上迎戰明年轉職潮的前哨戰，各大企業紛紛在第四季擴大人才招募以布局明年市場，本次就博會是年底前卡位黃金職缺、投資未來的絕佳機會，祝福求職者搶得先機。

就業服務處補充，現場除徵才媒合外，還規畫2場「職涯講座」，邀請專家傳授如何運用AI工具強化就業即戰力與提升面試好感度。另外還有專人一對一的「履歷健診」、「AR/VR科技求職專區」與「就業服務專區」，全方位協助民眾順利接軌職場。