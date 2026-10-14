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農民帶薪育嬰假明年擬上路 陳駿季：細部規畫年底前核定

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委楊瓊瓔表示，農業人力長期不足，除了外籍移工加入和青農返鄉外，也要讓女性敢生、能育、續留農業。聯合報系資料照
立委楊瓊瓔表示，農業人力長期不足，除了外籍移工加入和青農返鄉外，也要讓女性敢生、能育、續留農業。聯合報系資料照

因應農業結構改變以及農村人口外流，從農人口逐年下降，農業部長陳駿季本月初表示，擬於明年規畫女性農民的帶薪育嬰假，打造更友善的從農環境，今進一步指出，細部規畫年底前就能完成核定。

陳駿季本月初於第8屆百大青農表揚典禮指出，國內從農的主力人口數約37.5萬人，而45歲以下和45歲至55歲人口各約10萬人，如何吸引青年投入農業生產行列是農業部的一大目標，也因少子化會衝擊到農業發展，加上農民沒有雇主，因此希望能比照勞工，有帶薪育嬰假。

根據現行規定，勞工育嬰留職停薪總期間每名子女最長2年，給付標準為按前6個月平均月投保薪資的8成計算。陳駿季當時指出，目前農民退休儲金的每月提繳金額，是以勞動部公告的每月最低工資為基礎來計算，未來規畫的農民育嬰假，應會比照最低工資的8成來給付。

立法院經濟委員會今邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。

立委楊瓊瓔質詢時關心此議題，她表示，2025年的總生育率只有0.695人，續創新低，少子女畫已是國安議題，農業人力長期不足，除了外籍移工加入和青農返鄉外，為了讓女性敢生、能育、續留農業，對農業部提出的帶薪育嬰假給予高度肯定。

楊瓊瓔表示，青農是自營工作者，勞動部說自營工作者非受雇者，因此不適用相關規定。

陳駿季表示，農民因為本身沒有雇主，如果夫妻都是農民，生產時就沒有育嬰假和相關補助，所以會比照勞工相關辦法，編列相關預算來給予農民支持。

楊瓊瓔進一步指出，單靠津貼還是無法提高生育率，詢問農民育嬰假的申請流程、制度，以及相關配套的推出時間。

陳駿季表示，目前正在細部規畫階段，年底前就能完成核定，也因為是重大政策，後續會報行政院取得支持，期望明年上路。

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