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移工懷孕讓雇主養他全家？勞動部指「錯誤資訊」發3點澄清

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

社群媒體近日流傳一則「移工懷孕勞動部一句話讓雇主養他全家」貼文，勞動部今澄清此為嚴重錯誤資訊，呼籲勿以訛傳訛，勞動部也提出3點澄清，包括移工懷孕只能請無薪水的產假，也不能請領育嬰留職津貼；移工若無法勝任工作，雇主可合意解約，並申請新移工；遞補等待期間可申請長照3.0服務。

勞動部強調，現行法規並未規範移工懷孕時，雇主必須養他全家，據本國法規，家事移工如遇到懷孕，能申請的產假為無薪產假，且家事移工不適用「勞動基準法」及「就業保險法」，所以不能請領育嬰留停津貼。

勞動部也重申，日本、韓國及香港與我國法規一樣，都規範雇主不得因移工懷孕而解僱她。

勞動部表示，家庭類雇主若遇到移工無法勝任工作，可請仲介協助通譯及溝通，由勞雇雙方合意解約、轉出或返國，雇主後續可依規定申辦遞補新移工，等待期間也可撥打1966使用「長照 3.0」相關資源。

最後，勞動部說明，政府編列了約20億元的預算，提供喘息服務與短期照顧服務，兩者合計每年約52日，協助家庭照顧不中斷，國人可善加運用。

社群媒體近日流傳一則「移工懷孕勞動部一句話讓雇主養他全家」貼文，勞動部今澄清此為嚴重錯誤資訊。圖／勞動部提供
社群媒體近日流傳一則「移工懷孕勞動部一句話讓雇主養他全家」貼文，勞動部今澄清此為嚴重錯誤資訊。圖／勞動部提供

勞動部 移工 雇主 懷孕

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