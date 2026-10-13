移工懷孕讓雇主養全家？勞動部發聲澄清

近日社群軟體上流傳貼文，質疑「移工懷孕，勞動部一句話，讓雇主養他全家」。對此，勞動部13日表示，此為嚴重錯誤資訊，勞動部澄清，目前並「無法律規範」移工懷孕雇主必須養他全家，切勿以訛傳訛。

勞動部說明，根據本國法規，家事移工如遇到懷孕，能申請的產假為無薪產假，且家事移工無《勞動基準法》及《就業保險法》之適用，亦無育嬰留停津貼可請領。另，日本、韓國及香港與我國相當，都規範雇主不得因移工懷孕而解僱。

勞動部表示，家庭類雇主若遇到移工無法勝任工作，可請仲介協助通譯及溝通，由勞雇雙方合意解約、轉出或返國，雇主即可依規定申辦遞補新移工。

勞動部提醒，在等待期間，雇主可撥打1966使用「長照 3.0」相關資源。另外，政府也編列約20億元的預算，提供喘息服務與短期照顧服務，兩者合計每年約52日，協助家庭照顧不中斷，國人都可以善加運用。