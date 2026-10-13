勞團砲轟朝野打假球、騙選票 籲提高勞退雇提優先排審

勞團今年五一勞動節訴求提高勞退新制雇主提繳率，朝野立委相繼提出17個修法版本，7月底也曾召開公聽會，但近日立院開議，各黨團卻未將勞退條例修正案列為優先法案。五一行動聯盟今赴行政院、立法院前抗議，高喊「勞動部打假球、勞資合議不可能」、「洪申翰賣擱騙、勞退條例快提案」，痛批朝野政黨罔顧千萬勞工的退休保障，每逢選舉才喊勞工權益、騙勞工選票。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示，今年五一勞工遊行前後，不分朝野立委爭相提出17個與勞退條例有關的提案，其中15案主張調升勞退新制雇主提繳率。但立法院近日開議，各黨團卻都未將勞退條例列為優先審查法案。他質疑，難道這些政黨只是把提案當作宣傳政績，表現出關心勞工權益，實際上卻是騙選票？

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉表示，勞團近幾個月不斷遊說立委，最後勞退條例修法卻連優先法案都未列入，以目前朝野政治生態，究竟何時才能輪到勞退修法？他並點名高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆及國民黨立委柯志恩，前者提案雇主提繳率提高至9%，後者提案雇主提繳率逐年提高至9%、勞工自提強制3%，但兩人後續都未力爭將法案納入優先審查，令人失望至極。

他批評，勞退新制雇主提繳率22年未調整，立委口頭上表示政府虧欠勞工，等真的上談判桌卻無人聞問，朝野對1千多萬勞工的承諾放在哪裡？截至目前，也只有民眾黨立委王安祥曾在總質詢時詢問勞退新制修法進度。

台北市產業總工會理事長邱奕淦則批評行政院及勞動部沒有執政黨該有的樣子。他指出，當年陳菊擔任勞委會主委時曾說「先求有、再求好」，如今22年過去，民進黨也已連續執政10年，勞退提繳率卻始終沒調整，展現了執政的傲慢，只在選舉時才來騙勞工選票。

台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖表示，根據勞保局統計，2025年雇主平均提繳率僅6.04%，顯示絕大多數雇主仍依最低法定提繳率為勞工提繳退休金，對勞工退休保障造成隱憂。他認為，這也凸顯政府透過ESG評鑑加分、鼓勵勞資協商等方式推動提高提繳率，成效顯然不足。勞團接下來還將發起多項抗爭行動，要求提高勞退新制雇主提繳率。

全國產業總工會社運部副主任蔡植之呼籲，政府應儘速提出行政院版勞退條例修正草案。既然提高勞退提繳率已有跨黨派高度共識，立法院朝野各黨團就應將相關修法列為優先法案，儘速排入委員會審查。

五一行動聯盟今到行政院、立法院前抗議朝野政黨打假球、騙選票，未將勞工退休金條例提高雇主提繳率列入優先法案。記者葉冠妤／攝影