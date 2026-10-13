傳產釋8.6萬職缺 年增5.5% 這張證照最熱門

傳統產業徵才需求持續穩定。1111人力銀行13日公布最新統計，傳統製造業目前釋出逾8.6萬筆工作機會，較去年同期增加5.5%，並盤點企業最看重的六大熱門證照，其中以「堆高機操作技術士」最搶手；若以入行起薪觀察，則以「職業安全衛生管理乙級技術士」最高，月薪上看5.5萬元。

1111人力銀行指出，賴清德總統日前在雙十國慶演說中提及，從先進半導體到傳統製造，政府推動產業升級的方向，是讓科技優勢與百工百業的發展相互連結，形成「護國群山」。一席話點出了傳統產業的重要性，從就業市場觀察，傳統製造業不僅提供大量工作機會，也是高科技產業供應鏈不可或缺的一環。

根據1111人力銀行資料庫統計，傳統製造業目前六大熱門證照，依序為堆高機操作技術士（單一級）、丙級會計事務技術士、職業安全衛生管理乙級技術士、HACCP食品安全管制系統認證、固定式起重機操作技術士（架空式－地面操作），以及丙級工業配線技術士。

從薪資水準來看，職業安全衛生管理乙級技術士入行起薪約3.5萬至5.5萬元，為六大證照中薪資上限最高者；堆高機操作技術士起薪約3.2萬至4萬元，丙級工業配線技術士則約3.5萬至3.9萬元。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，堆高機操作技術士之所以成為企業最熱門的證照，主要是製造業、倉儲物流及供應鏈作業高度依賴堆高機搬運貨物，具備合格操作資格不僅有助於求職，也攸關職場安全及企業營運效率，因此需求長期居高不下。

至於職業安全衛生管理乙級技術士需求增加，則反映企業用人思維已從追求生產效率，逐漸延伸至風險管理。曾仲葳指出，製造業生產流程涉及機械設備、電氣作業、化學品及重物搬運，企業依法必須落實職業安全衛生管理，也帶動相關專業人才需求。

食品製造業方面，近年食品安全議題受到重視，具備HACCP相關訓練或資格的人才，有助企業建立從原料進貨、生產加工、儲存到出貨的風險控管機制，因此成為食品業者徵才時重視的專業能力。

另一方面，隨著智慧製造與自動化技術逐漸普及，傳統技術證照也面臨升級需求。曾仲葳指出，以丙級工業配線技術士為例，若能進一步結合可程式化邏輯控制器（PLC）、機電整合、設備診斷及工業安全等能力，將更有機會從基礎配線工作轉向設備維護及自動化工程等技術門檻較高的職務，提升薪資競爭力。

曾仲葳強調，證照是求職的「入場券」，但並非高薪保證。企業除了重視專業資格，更看重實作能力、相關工作經驗，以及輪班、加班配合度等條件。求職者若能依據產業趨勢持續進修，累積實務經驗，才能將證照轉化為真正的職場競爭力。