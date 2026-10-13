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哪些工作看似低薪其實超賺？網點名1職業：年收上百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇，想知道有哪些職業表面上薪水不高，背後卻可能藏著驚人收入？聯合報系資料照
一名女網友好奇，想知道有哪些職業表面上薪水不高，背後卻可能藏著驚人收入？聯合報系資料照

哪些工作看起來不起眼，實際收入卻相當可觀？一名女網友好奇，想知道有哪些職業表面上薪水不高，背後卻可能藏著驚人收入。貼文曝光後引發熱烈討論，其中傳統市場攤販成為熱門答案，不少人認為，市場生意看似平凡，實際上卻有機會累積可觀財富，讓人重新看待傳統產業的賺錢實力。

這名女網友在社群平台「Threads」詢問，哪些職業看起來收入普通，實際上卻很賺錢，短短兩句話，已經累積近243萬次瀏覽、5.5萬人按讚。

貼文一出後，最多網友點名市場攤販，紛紛表示「市場攤販，尤其是早市也擺、黃昏市場也擺那種，一天賺2個檔次的」、「看起來有錢人集中在市場裡」、「不要小看所有做市場的人」、「朋友爸媽在市場賣海帶，一個月淨賺50萬」、「市場的菜販，尤其是那種有店面的，或者開著發財車到處送菜的」、「市場賣菜的，年收上百萬以上」、「菜市場都是隱形富豪」。

此外，也有網友指出是一些勞力性工作，「大部分技術工吧，看起來幾天沒換衣服超級髒，實際一問薪水比你我都高」、「回收業！你以為那一車一車髒髒的都垃圾，認真看才知道全部都是錢」、「資源回收，賺到的錢全部再投資，目前身價約6-8億」、「回收業，我大姨丈從事回收業，家裡的現金流是億來億去」、「務農！有的阿伯、阿嬸身後幾十甲地，出門永遠拖鞋，農會還拜託他們貸款」。

台灣富豪竟隱身菜市場？《聯合新聞網》曾報導，一名網友分享，新聞報導稱主計處統計台灣部分市場攤商年收入高達378萬元，其中最賺錢的是熟食攤，第2名是蔬菜攤，第3名是水果攤，比不少公務員還高薪，讓他驚呼「原來普通攤販比政府首長還賺」。

對此，許多網友回應，「菜市場門檻高，沒有人脈不用想做，而且比服務業還累」、「真的太累，每天半夜起床，幾乎on call全年無休，真的沒那麼好賺」；也有人表示，原po沒看清楚營收跟利潤，「營業額跟利潤要拆開看啊」、「只說收入沒說成本，扣掉剩多少利潤」。

事實上，根據行政院總計處112年公布的調查資料，菜市場每攤年均收入169萬4千元，大約月收14萬，其中賣生鮮肉類的收入最高，年收入378萬9千元，相當於月薪31萬元；而利潤部分，平均每攤53萬3千元，生鮮肉類則是82萬3千元。

低薪 工作 職業 薪水

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