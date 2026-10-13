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影／五一行動聯盟要求勞退修法優先審查 呼籲朝野別打假球

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影
五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影

五一行動聯盟今天上午前往立法院舉行「朝野不要打假球、騙勞工選票，立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求政府提出行政院版修法草案，並呼籲立法院將相關修法列為優先法案，立即排案審查、進行黨團協商，確保勞工享有有尊嚴的老年退休生活。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉批評，行政院及勞動部缺乏政治擔當，無視廣大勞工的心聲，至今仍未提出攸關勞工退休保障的重要修法版本，送交立法院併案審查。他表示，勞工對此深感被背叛，今年立法院已有17項《勞工退休金條例》修法提案，但新會期開議後，各黨團卻未將相關法案列入優先審查。

鍾馥吉指出，勞退新制雇主提繳6%的制度已實施21、22年，他質疑，一名勞工的青春能有多少個21、22年？呼籲立委放下身段，正視勞工退休保障問題，積極推動制度改革。

鍾馥吉也質疑，勞動部遲未提出行政院版修法，是不是認為立法院藍、綠立委都沒有真正推動修法的意願。他呼籲，行政院若未提出版本，立法院更應發揮立法職責，針對勞工關心的議題推動制度性修正，不能讓修法持續停滯。朝野政黨應放下意識型態，為勞工退休生活做好規畫。約七成勞工薪資低於平均工資，更需要完善的退休保障制度，盼立法院盡速排審相關法案，讓勞工老年生活獲得更充分保障。

五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影
五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影

五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，鍾馥吉（中）表示，勞工深感被背叛。明明今年在立法院裡面已經有17個提案要修正勞工退休條例，到立法院開議發現各黨團並沒有把它列入優先法案。記者黃義書／攝影
五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，鍾馥吉（中）表示，勞工深感被背叛。明明今年在立法院裡面已經有17個提案要修正勞工退休條例，到立法院開議發現各黨團並沒有把它列入優先法案。記者黃義書／攝影

五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影
五一行動聯盟上午前往立法院舉行「朝野不要打假球 騙勞工選票 立即排案審查《勞工退休金條例》修法」記者會，要求確保勞工享有尊嚴的老年退休生活，高呼「勞退條例優先審查」。記者黃義書／攝影

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