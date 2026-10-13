來台5個月卻懷孕6個月！外籍看護無法照料老人 雇主怒：應建替代人力

台灣法律禁止雇主因移工懷孕或生產而將其單方解僱、強制遣返或扣薪。台灣雇主協會理事長張姮燕表示，近期接獲多起雇主求助案件，有些外籍看護來台不久便發現懷孕，像是有些外籍看護來台僅五個月，卻已懷孕六個半月，懷孕移工無法做粗重工作，也無法照顧臥床長輩，雇主依規定必須要支付薪水等，原想找幫手，反而卻造成負擔。

外籍家庭看護工懷孕引發照護人力銜接難題，張姮燕說，當看護因懷孕無法繼續負擔照顧工作，雇主不僅面臨照護人力中斷，還可能必須支付等待轉換雇主期間的相關費用，讓原本需要照顧的失能長者陷入無人照料的困境。

張姮燕指出，光是近期向協會求助的雇主，就有5、6起類似案例，仲介業者也反映相關情況時有所聞。部分個案在抵台前便已懷孕，但雇主直到看護到職後才得知，雙方因此衍生工作安排、照護安全及費用分擔等爭議。

張姮燕強調，協會並非反對移工懷孕或生育，而是認為應建立更完善的資訊溝通與配套措施。「移工懷孕，最重要的是彼此知情。」例如照顧重度失能長者，經常需要攙扶、移位或搬抱病人，若看護已懷孕，雇主也會擔心工作負荷影響母嬰健康，甚至造成流產風險。

張姮燕說，保障移工生育權益固然重要，但不能忽略被照顧者的照護需求。尤其許多家庭聘僱外籍看護，就是因為家中長者需要全天候照顧，一旦看護突然離職或轉換工作，家屬難以立即找到替代人力。

除了照護空窗，張姮燕表示，曾有雇主反映，看護因懷孕被仲介接回安排轉換工作，原雇主卻仍被要求負擔一定期間的相關費用，讓家屬質疑，既然已無人提供照顧服務，為何還要持續支出？

各家仲介處理方式差異很大，有業者僅提供到職後40天內的保障，也有業者願意在一年內因懷孕無法繼續工作時協助補人。張姮燕認為，政府應建立更明確的仲介責任與替代人力機制，避免所有風險及成本都由家庭承擔。

針對移工入境前健康檢查制度，張姮燕主張重新檢討「受聘僱外國人健康檢查管理辦法」，研議建立懷孕資訊告知及配套機制，讓移工與雇主能事先評估工作安排。不過，現行制度並未將妊娠檢查列為強制健檢項目，移工懷孕也不應成為拒絕聘僱或終止契約的理由。

移工的生育權、健康權必須保障，但失能長者的照護權益同樣不容忽視。張姮燕呼籲，政府不能只處理移工懷孕後的工作轉換問題，更應正視家庭照護空窗、仲介責任及費用分攤，建立兼顧移工、雇主與被照顧者的制度，避免保障一方權益，卻讓另一方陷入困境。