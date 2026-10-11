高薪、彈性、好福利一次到位 北市32家企業釋出1,188職缺

台北市就業服務處將於10月13日至16日，在北投、西門、內湖、信義、南港東明、艋舺及景美等就業服務站辦理現場徵才，邀集32家優質企業，釋出1,188個工作機會，職缺橫跨餐飲、旅宿、零售、物流、交通、醫療及長照等產業，從新鮮人、二度就業，到想轉換跑道、尋求彈性工作的民眾，都能找到適合自己的職涯選擇。

國慶連假後，想轉職、找工作或為生活尋找新可能的民眾，不妨把握10月求職好時機！本週徵才亮點十足，「薪資有感」更是求職者不可錯過的關鍵！新加坡商傲勝全球（OSIM）祭出銷售人員及台北運輸人員職缺，月薪最高上看7萬元，獎金另計；曜玥居家長照機構正職照顧服務員月薪最高6萬元，兼職時薪更達240至350元；愛關懷居家長照機構長照個案管理師月薪最高6萬元。YouBike夜班調度及大夜維護專員月薪最高4萬9,600元，晶華國際酒店旗下北投晶泉丰旅工程技術員高薪4萬8,000元，讓「好工作」不只是一份收入，更是提升生活品質的實際選擇。

餐飲、旅宿、零售等人氣產業也同步展開徵才。貳樓餐飲儲備幹部月薪4萬4,000元起，後場正職高薪4萬2,000元；丸龜製麵儲備幹部月薪4萬2,000元，長期兼職時薪最高255元；金御賞日式廚師月薪4萬5,000元起、天婦羅職人廚師4萬2,500元起；寒舍餐旅更釋出54個職缺，從餐廳主任、服務人員、廚師，到房務、櫃檯及工程技術等職務一次到位；一之軒門市儲備店長經常性薪資達4萬元以上，提供不同專長與職涯階段的求職者多元選擇。

對於學生、二度就業或希望兼顧家庭與工作的民眾，本週也準備豐富的兼職與彈性排班職缺。黑貓宅急便提供業務主任／宅配員月薪4萬2,000元起，時薪機車宅配員最高215元；全家便利商店支援大夜正職月薪4萬元，兼職門市時薪最高256元；摩斯漢堡營運儲備幹部3萬7,000至3萬9,000元起，兼職時薪最高241元；YouBike調度及維護計時人員時薪最高245元，另有夜班交通費等津貼。

值得一提的是，長照及醫療相關職缺也持續增加，從照顧服務員、居家督導、個案管理師，到台北市立聯合醫院約用技術士等職務，兼具就業機會與長期發展性。其中聯醫忠孝院區約用技術士月薪4萬元，滿一年年薪可達48萬至52萬元起，包含績效、考核及年終獎金等，提供求職者穩定發展的另一條職涯道路。

台北市就業服務處表示，工作不只是薪水，更關係著每個人的生活節奏與未來規劃。國慶是值得慶祝的日子，也可以成為重新整理職涯、為自己許下一個新目標的起點。本次徵才從高薪職缺、知名企業到彈性工時與長期發展機會一次備妥，鼓勵民眾勇敢跨出一步，找到一份好工作、增加一份收入，也為自己的生活開啟新的可能。