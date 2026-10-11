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北市17日就博會2,629個工作機會、最高薪上看10萬 逾6成不限經驗

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為協助民眾提早卡位、規劃年底轉職或下一步職涯，台北市就業服務處將於17日，在台北車站1樓車站大廳舉辦「點亮職涯南瓜燈✦照亮青年求職路」就業博覽會，現場集結51家企業，釋出2,629個工作機會，其中逾6成不限工作經驗、最高薪資上看10萬元，歡迎求職與轉職民眾把握時機前來應徵。

勞動局長王秋冬表示，「工作是生活的支點，職涯則是人生的長遠布局。」面對人口結構變化與產業轉型的挑戰，協助各年齡層、不同階段的勞動者適才適所，始終是台北市就業服務的核心使命。王秋冬指出，根據最新公布的市民勞動政策滿意度民調顯示，在勞動局推動的12項勞動政策中，「就業博覽會及各類招募活動」在市民滿意度中排名第二，滿意度超過7成。這份肯定展現了北市打造友善職場與促進市民就業的亮眼成果，亦成為市府持續精進就業服務的動力，未來將持續從勞動者需求出發，幫助企業建立更好的人才連結，共同打造具韌性的就業環境。

台北市就業服務處表示，本次就博會產業分布以「住宿及餐飲業」職缺最多，共1,382個，其次為「批發及零售業」、「製造業」，此三大產業占全場工作機會的82.6%；另有運輸倉儲、出版影音、醫療保健、營建工程等產業參與。參展企業包含南亞科技、京元電子、欣興電子、晶華國際酒店集團及王品餐飲等32家上市上櫃企業，現場亦網羅知名米其林星級飯店餐廳及必比登推介品牌，提供豐富的產業與職務選擇。

正職職缺中，共有1,146個職缺起薪達4萬元以上，占全場職缺的44%，包含南京資訊「產品企劃資深專員」6萬元起、南亞科技「CMP設備值班工程師」月薪4萬5,500元起、京元電子「資料分析工程師」以及皇翔建設「機電工程師」等專業職缺，皆開出極具競爭力的起薪；在住宿及餐飲業方面，高薪職缺同樣相當吸睛，如錢都國際餐飲「儲備店長」月薪6萬5,000元至10萬元、點點心「區經理」6萬5,000元起、三澧餐飲集團「實習店長」與「實習主廚」5萬5,000元起。此外，對於想跨領域轉職或無相關經驗的求職者，全場共有1,623個職缺不限工作經驗，其中，台北旅店「夜間飯店櫃檯人員」月薪4萬8,000元起、微笑單車亦提供客服、調度及維護等職缺，讓不同背景的求職者皆能累積實務經驗。

台北市就業服務處指出，根據近年就業意向調查，現今求職者除了關注薪資待遇，亦十分重視良好工作氛圍與企業友善措施。為回應求職者對職場環境的期待，現場參展企業積極打造具歸屬感的職場文化，例如提供專屬師徒一對一輔導、友善家庭措施、優於法規的彈性工時與休假制度，並營造樂在工作的團隊氛圍，協助求職者在安心的職場環境中發展職涯，實現工作與生活的平衡。

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