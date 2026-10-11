電商做4年多月薪才5萬！她跳槽科技業「薪水暴漲36%」 嘆：選對產業差很多

選對產業真的比努力工作更重要？近日一名女網友在Threads分享轉職經驗，透露自己過去在電商產業工作4年多，月薪約5萬元，原本以為待遇已經相當不錯，沒想到轉職科技業擔任專案經理（PM）後，即使沒有相關產業經驗，月薪仍直接提高至6萬8000元，漲幅約36%，加上公司保障14個月薪資，換算平均每月收入接近8萬元，讓她驚呼「一換就加了快四成」，也意外掀起網友對產業薪資差距的熱烈討論。

原PO表示，自己擁有約5年PM工作經驗，先前在電商產業任職4年多，每年調薪幅度僅1500至2000元，月薪好不容易達到5萬多元，一度認為自己表現相當優秀。沒想到轉職非外商的科技公司後，即使沒有科技業背景，仍順利談到6萬8000元月薪，且保障14個月薪資，讓她感嘆過去對薪資水準的認知太過狹隘，直言「當初覺得5萬就很多的我，根本沒出過社會」。

除了薪資明顯提升，原PO也對工作強度的差異感到驚訝。她指出，過去在電商產業經常面臨事情永遠做不完的情況，相較之下，轉職科技業3個月後，反而覺得工作相當輕鬆，甚至形容科技業就像「新手村」。她也觀察到，身邊不少科技業同事認為自己工作繁忙，但以過去在電商產業的經歷來看，兩者工作壓力似乎存在不小差距。

貼文曝光後，不少網友對產業間的薪資落差深有同感，紛紛留言「職場就是三加不如一跳」、「有些產業真的開很低，妳怎麼努力都沒用」、「薪水其實不是看妳多努力的」、「不是妳不夠值錢，是妳待在一個不願意為妳的價值付錢的地方太久了」；也有人指出，科技業與傳統產業的獲利能力不同，企業能提供的薪資待遇自然存在差異，因此除了職務與個人能力，公司的獲利狀況及成長性也是求職時的重要考量。

另有科技業從業人員分享，月薪6萬至7萬元的PM在部分科技公司其實仍屬基層職位，原PO目前可能還處於到職初期的適應階段，工作量尚未完全增加。有網友表示「五年多經驗68K算正常吧」，也有人提醒「等一年後再來討論會比較準一點」，強調不同科技公司的工作內容、制度及壓力差異很大，不能單憑入職3個月的經驗，就認定整個科技業都比電商產業輕鬆。