OL每天這時就變醜！醫揭「下班就變美」真相：或與辦公室環境有關

每天上班就頭痛、皮膚出油，回家休息後卻恢復正常？浙江杭州一名28歲女子工作僅3個月，就發現自己每天下午2時過後，總會出現頭痛、臉部出油、皮膚搔癢及眼睛乾澀等症狀，但只要下班回家休息1至2小時，不適便逐漸消失。經醫療評估後，發現可能與辦公室環境引起的「病態建築症候群」有關，同一辦公區域亦有多名同事出現類似情況。

陸媒《閃電新聞》報導，該名女子起初以為身體不適是工作壓力過大，或長時間使用電腦所致，但隨著症狀持續，她發現不適出現的時間相當規律，幾乎每天下午2時左右，頭痛、皮膚搔癢便開始加劇，臉部也容易出油，眼睛更出現明顯乾澀。

奇怪的是，這些症狀幾乎只在辦公室出現，每當下班回家，通常休息1至2小時便會明顯緩解，讓她不禁疑惑為何上班醜、下班漂亮。

後來她發現，同一辦公區域有多名同事出現類似問題，經醫療評估後，才得知症狀可能與辦公室環境有關。

該報導亦提及另一名35歲的諮詢公司男員工，他上班僅數天，便開始出現臉部泛紅、搔癢及喉嚨不適等症狀，但每逢周末待在家中，身體便恢復正常，到了周一返回辦公室，不適又再度出現。

報導援引醫生說法指出，所謂「病態大廈綜合症」（Sick Building Syndrome），是指人在特定建築物內，受到室內空氣品質、通風、溫度及濕度等多種環境因素影響，出現頭痛、眼睛乾澀、皮膚不適、疲倦或呼吸道刺激等症狀，但未必能找出單一明確病因。這類症狀的重要特徵，是人在進入特定建築物後容易感到不適，離開相關環境後，症狀則逐漸改善。

至於為何辦公室環境可能影響皮膚及身體狀況，醫生指出，長時間開啟空調，可能令室內濕度降至30%至40%，乾燥環境容易使皮膚水分流失，影響皮膚屏障，進而出現外油內乾、搔癢及泛紅等問題。如果辦公室通風不良，灰塵、皮屑、懸浮微粒及其他污染物亦可能在室內累積，進一步刺激皮膚與呼吸道。

此外，頻繁進出冷氣辦公室及戶外環境所造成的溫差，也可能令敏感性肌膚更容易出現不適。長時間盯着電腦螢幕，則可能因眨眼次數減少而加重眼睛乾澀，久坐、缺乏活動及飲水不足，亦可能令疲勞感更加明顯。

醫療人員提醒，如果頭痛、皮膚搔癢、眼睛乾澀等症狀總是在返工期間出現，休假或回家後便明顯好轉，尤其同一辦公室有多人出現類似情況，就應留意工作環境是否存在通風不良、濕度過低或裝修污染等問題，並尋求專業評估，避免長期忽略身體發出的警訊。

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文章授權轉載自《香港01》