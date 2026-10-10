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男性申請育嬰留停 連4月破5成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部勞保局統計顯示，彈性育嬰留停上路後，爸爸們申請育嬰留停的占比已連續4個月突破5成。聯合報系資料照
勞動部勞保局統計顯示，彈性育嬰留停上路後，爸爸們申請育嬰留停的占比已連續4個月突破5成。聯合報系資料照

勞動部勞保局統計顯示，彈性育嬰留停上路後，爸爸們申請育嬰留停的占比已連續四個月突破五成。今年八月男性申請彈性育嬰假比率為百分之五十一點八，相較於去年，還沒有開放單日育嬰留停時，男性全年申請育嬰留停比率僅百分之廿七點八，可見彈性育嬰留停受到爸爸們青睞，也進而讓爸爸們更願意分攤育兒

根據統計，今年截至八月，申請彈性育嬰留停的男性總共一萬八六○人，占百分四十九點八，女性一萬九五一人，占百分之五十一點八。但若看八月單月，男性一七二八人、占百分之五十一點八，已逾半，女性一六一○人、占百分之四十八點四二，且從今年五月開始，男性申請彈性育嬰假的人數占比就已超越五成，高過女性。

進一步觀察申請筆數，七月男性占百分之五十一點九，八月再增加○點四個百分點。拉長累計一至八月，男性申請二萬三七五九筆，占百分之四十九點六，女性二萬四一三九筆，占百分之五十點四，男女差距僅三八○筆。

婦女新知基金會政策部主任李盈學表示，現在公共托育制度已比過去完善，但家長仍會遇到保母臨時無法接送、幼兒園腸病毒停課等臨時、緊急情況，因此彈性化很符合家長們的需求，且不是只針對單一性別，對爸爸、媽媽都很受用，所以彈性育嬰假的性別申請比率很快就達到一半、一半。

不過他也說，若檢視以「塊狀」的長時間育嬰留停，還是以媽媽申請居多，原因可能在於育嬰津貼的薪資替代率仍不夠高，降低爸爸請育嬰留停的可能性，勞動部已研議打開就業保險薪資上限，看能否再進一步提升爸爸請育嬰假的意願。

針對勞動部已提出性工法修法版本，將育嬰留停更名為「育兒留停」，適用年齡延長至至六歲，並將彈性育兒假天數擴增至六十天，李盈學說，新知訴求是至少延長至八歲，更能涵蓋家長需求，南韓早就是八歲適用，而且近幾年更討論要再延長至十二歲。

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勞動部勞保局統計顯示，彈性育嬰留停上路後，爸爸們申請育嬰留停的占比已連續四個月突破五成。今年八月男性申請彈性育嬰假比率為百分之五十一點八，相較於去年，還沒有開放單日育嬰留停時，男性全年申請育嬰留停比率僅百分之廿七點八，可見彈性育嬰留停受到爸爸們青睞，也進而讓爸爸們更願意分攤育兒。

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