主管深夜11點傳工作訊息 他受不了怒離職：我月薪才3萬

主管下班後傳工作訊息，讓不少上班族不堪其擾。一名網友透露，主管深夜11點仍傳訊息交辦工作，因長期遭下班時間打擾，忍不住回嗆說自己月薪僅3萬多元，要求對方別再造成心理壓力，隔天更直接提出離職，引發網友熱議。

原PO日前在Threads發文表示，主管多次在下班時間傳送工作訊息，當天又在晚上11點聯繫，讓他決定直接表達不滿，向主管表示：「我才領3萬多的薪水，下班後請不要傳訊息給我造成我的心理壓力好嗎？」他也透露，長期累積的不滿已達臨界點，隨後提出離職。

貼文曝光後，有網友分享曾遇過主管凌晨2點透過LINE語音通話，要求立即提供表格。由於檔案存放在公司電腦，當事人告知隔天上班會優先處理，主管卻要求早上7點前交出。該網友隔天一邊處理工作，一邊將LINE對話截圖寄給人資，隨後公司便發布公告，提醒主管不得在員工下班時間交辦公事，以免衍生勞資爭議。

另有網友表示，前公司明明下午5點下班，老闆卻經常在4點半才召集會議，導致員工無法準時離開。第三次遇到相同情況時，他便設定下午5點的鬧鐘，時間一到就離開會議室下班。還有網友抱怨，老闆曾要求員工24小時待命，直言「我是賣8小時，不是賣命耶」、「老闆幾乎每天晚上11點多仍傳送工作訊息，壓力超大。」