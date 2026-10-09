聽新聞
0:00 / 0:00
因應退休潮、業務發展 中華郵政擬116年招考1900人
因應退休潮及業務發展需求，中華郵政已著手規劃明年職階人員甄試，預計錄取約1900名，較今年7月招考正取983名增加近1倍，實際錄取名額及招考時程將待採購作業決標後公布。
中華郵政告訴中央社記者，預估近3年公司每年退休人數約900人，為因應業務發展及退休潮所衍生人力需求，目前正規劃辦理116年職階人員甄試委外採購作業，預計各甄試類科合計錄取約1900名。
中華郵政指出，明年甄試實際錄取名額及招考時程，將待採購作業決標，後續公布於甄試簡章中。
中華郵政為遞補116年7月前預期人力退休所遺職缺，才剛在今年7月舉辦職階人員甄試，根據當時公告內容，甄試進用各類職階人員首月起薪已突破新台幣4萬元。
上述甄試已於9月放榜，總計正取983名，吸引約1萬2000餘人報名。中華郵政表示，錄取人員已自今年10月初起陸續進用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。