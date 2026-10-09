因應退休潮、業務發展 中華郵政擬116年招考1900人

因應退休潮及業務發展需求，中華郵政已著手規劃明年職階人員甄試，預計錄取約1900名，較今年7月招考正取983名增加近1倍，實際錄取名額及招考時程將待採購作業決標後公布。

中華郵政告訴中央社記者，預估近3年公司每年退休人數約900人，為因應業務發展及退休潮所衍生人力需求，目前正規劃辦理116年職階人員甄試委外採購作業，預計各甄試類科合計錄取約1900名。

中華郵政指出，明年甄試實際錄取名額及招考時程，將待採購作業決標，後續公布於甄試簡章中。

中華郵政為遞補116年7月前預期人力退休所遺職缺，才剛在今年7月舉辦職階人員甄試，根據當時公告內容，甄試進用各類職階人員首月起薪已突破新台幣4萬元。

上述甄試已於9月放榜，總計正取983名，吸引約1萬2000餘人報名。中華郵政表示，錄取人員已自今年10月初起陸續進用。