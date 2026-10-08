中高齡、高齡勞工5年增68.9萬人 8月達554.4萬人創新高

愈來愈多中高齡、高齡者繼續工作！勞動部指出，今年8月45至64歲勞動力參與率達69.84%、65歲以上達11%，雙雙創歷年同月新高，與去年同期相較，分別增加1.54及0.7個百分點。五年之間，中高齡及高齡勞工人數增加68.9萬人，來到554.4萬人。

勞動部表示，今年以協助13萬2000名中高齡、高齡者續留或重返職場為目標，並逐年增加5000人，預計至117年達成14萬2000人的目標。

根據統計，觀察45至64歲各5歲年齡組的勞參率，45至49歲為86.1%、50至54歲為81.02%、55至59歲為65.47%、60至64歲為44.67%，均創歷年同月新高，分別較上年同月增加1.28至1.96個百分點。

比較歷年8月勞參率，45至64歲於104年以前皆未超過62%，105年升至62.52%後逐年上升；109年12月中高齡專法施行後，升速更為顯著，由110年8月的64.56%上升至115年的69.84%，5年共上升5.28個百分點。65歲以上勞參率也從110年的9.05%升至115年的11%，上升1.95個百分點。

勞動部表示，因勞參率創歷年同月新高，115年8月45至64歲勞動力達502.2萬人，年增13萬人、2.7%，較110年增加51.6萬人、11.4%；65歲以上勞動力52.2萬人，年增5.2萬人、11.2%，較110年增加17.3萬人、49.8%。

合計來看，今年8月中高齡及高齡勞動力達554.4萬人，年增18.2萬人、3.4%，5年間增加68.9萬人、14.2%，持續挹注勞動市場供給量能。

勞動部表示，為提升中高齡及高齡者勞動參與，自112年5月啟動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，投入近百億元經費，協助超過30萬名中高齡者及高齡者就業。今年2月再推動新一期「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，採分齡、分策略方式，45至54歲以穩定在職勞動力為主，55至64歲加強促進重返職場，65歲以上則鼓勵持續工作、活化人力資本。今年以協助13萬2000人續留或重返職場為目標，並逐年增加5000人，預計至117年達成協助14萬2000人的目標。