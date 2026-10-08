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國慶日為法定休假日 新北勞工局：雇主應依法給假給薪

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國慶連假計薪方式。新北市政府勞工局／提供
國慶連假計薪方式。新北市政府勞工局／提供

雙十國慶連假即將來臨，新北市勞工局8日表示，國慶日為勞工的法定休假日，應給予勞工休假，且工資照給。若法定休假日恰為約定之例假或休息日，應予補假，並由勞雇雙方協商排定補假日期。

勞工局舉例說明，事業單位如與月薪制勞工約定比照政府行政機關辦公日曆表出勤者，因今年10月10日國慶日適逢周六，應於10月9日(周五)補假，且工資照給；但如需勞工於補假日工作，應先徵得勞工同意，並加倍發給當日工資。

勞動檢查處進一步說明，以往曾經發現，雇主臨時請月薪制勞工在法定休假日(補假日)僅出勤半日，雖有加發工資，但因只發給半日工資，而違反勞基法規定。

在此提醒事業單位，若需勞工在法定休假日(補假日)工作，即使當日工時未滿1日8小時，因勞工已無法充分運用假日，故假日當天除照給工資外，應再加發1日工資；另如有超過8小時的工作時數情形，屬延長工作時間，應按勞基法第24條規定倍率加成計給加班費。

此外，針對每月工資固定10日發放者，勞雇雙方若無其他特別約定，雇主應提前進行核薪作業，並於連假前先行發放，或透過約定轉帳方式發給，以免因此違反工資給付規定。倘事業單位有違反勞基法規定情形，依法可處罰新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必確實遵守。

國慶 勞工局 雇主

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