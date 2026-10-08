薪資揭露門檻擬提高至5萬元 許舒博：對保障勞權意義不大

為推動薪資透明化，政府擬將職缺薪資揭露門檻提高至5萬元。商業總會理事長許舒博今天表示，北部與中南部、不同產業的薪資結構及生活成本差異大，單純公告薪資資訊對保障勞工權益「沒有太大的意義」。

根據現行就業服務法規定，雇主招募或僱用員工時，若提供職缺的經常性薪資未達4萬元且未公開揭示或告知薪資範圍，違者將處6萬元以上30萬元以下罰鍰。為強化薪資透明度，勞動部正研議修正薪資揭示門檻，並以最低工資的1.75倍來計算，若以明年最低工資3萬900元計算，薪資揭露門檻將訂為5萬元。

許舒博今天出席商總「台商騰飛計畫」啟動記者會前受訪表示，中南部與北部的整體薪資結構完全不同，例如在南部月薪4萬元的勞工可能住在家中、沒有房貸負擔，但在台北領4萬元的人，扣除房租或房貸後，實際可支配所得可能只剩約2.5萬元，且不同產業別之間也存在明顯的薪資落差。

許舒博指出，政府應思考如何才能真正保障勞工權益，單純調高薪資公告門檻「並沒有太大的意義」，因為即使企業公開職缺薪資，實際聘用與薪資仍取決於勞工能力、企業需求及面談結果。

至於最低工資明年將調高至月薪3萬900元、時薪205元，許舒博表示，長期來說仍有2項議題值得政府思考，首先是外籍勞工與本國勞工的薪資調整能否脫鉤，其次是勞健保負擔比例，盼政府應思考是否能提高政府負擔勞健保費用的比例，而不是基本工資調升後，連同薪資及勞健保成本增加都由企業承擔。

主計總處昨天公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，漲勢持續擴大，創下逾2年半最大漲幅。許舒博表示，台灣目前呈現K型社會，政府應多關注中小企業、中小微型產業及傳統產業，了解基層民眾承受的壓力，不能放任物價持續攀升。