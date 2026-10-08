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遠端上班恐取消！科技業員工崩潰「早9晚5通勤+半夜開會」：幹嘛換工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名科技業網友對即將被取消遠端制度、得進辦公室工作感到相當擔憂。示意圖／ingimage
一名科技業網友對即將被取消遠端制度、得進辦公室工作感到相當擔憂。示意圖／ingimage

一名自稱科技業員工的網友近日在Dcard發文表示，收到公司遠端政策可能調整的消息，擔心未來員工將從目前的彈性遠端模式，重新回到固定進辦公室工作型態，直呼「遠端要被取消了，大家都要被抓回去上班了」，更質疑既然遠端能維持工作產出，為何還要要求員工每天進辦公室。

原PO表示，遠端工作不僅能提升工作效率，也能替公司節省辦公室租金與空間成本，因此抱怨「真不知道是哪個人提議的」、「遠端的產出絕對比去那邊坐著8小時好，而且還可以省辦公室租金不是嗎？」更提出疑問：「一堆半夜的會議，凌晨一點的都有，現在取消遠端，會跟著取消這種奇怪時間的會嗎？」

原PO也透露，當初選擇這樣的工作型態，是希望未來幾年能兼顧家庭生活，例如養小孩、陪伴退休父母，甚至「至少養條狗」。若未來變成每天早上9點到下午5點都必須進公司，晚上仍可能安排臨時或跨國會議，讓他不禁感嘆：「那真不知道換來這邊要幹嘛？」

貼文曝光後，引發不少科技業網友討論。有工程師不解「為什麼這麼多老人喜歡實體？有沒有人可以解釋一下？」、「工程師遠端的產出根本遠大於現場 ，現場一堆干擾煩死了，台廠真的思維有夠落後，外商直接審查結果，誰管你中間在幹嘛」。認為部分工作性質其實相當適合遠端，與其要求員工每天坐在辦公室8小時，不如直接以成果與工作表現評估。

也有網友認為，真正引發反彈的並非「進辦公室」本身，而是擔心企業要求員工增加到班天數後，工作時間卻沒有同步改善。一名IC設計工程師就表示，取消遠端「除了能當面PK外，沒有什麼好處了」，若工作本身可以透過線上完成，企業更應該思考如何衡量員工產出，而不是單純以「人有沒有坐在辦公室」作為工作認真的標準。

網瘋猜：哪一家？

值得注意的是，留言區還出現不少網友以「按摩店」等諧音稱呼特定科技公司，引發一波猜公司的討論。

一名自稱該公司員工的網友出面說明，表示公司確實正在全球增加辦公座位，但並非針對台灣，也強調目前彈性上班制度並沒有改變。

該名員工表示，目前已有座位的員工原本每周進辦公室約3天，未來可能調整為每周5天，不過這並不代表員工必須固定朝九晚五待在公司，公司仍沒有規定特定打卡上下班時間，主管也希望員工盡量避開上下班尖峰時段進辦公室，「事情做好最重要」。

科技業 工作 辦公室 工程師 遠距 居家辦公

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