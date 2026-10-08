台灣美光桃園工會投票結果取得罷工權 台中廠員工今如常上班

台灣美光晶圓工會桃園工會昨天公布投票結果，全體會員88.3%支持罷工，依法取得罷工權；台中廠工會預計22日進行第二次勞資調解，台中廠員工今天如常上班，一名員工說，他暫不想此事，保住工作最重要；一名股東在網路說支持員工爭取權益，希望美光高層能正視此問題。

台灣美光晶圓工會桃園工會昨天公布投票結果，依法取得罷工權；台中廠工會預計22日進行第二次勞資調解，後續也可能發動罷工投票取得罷工權。美光表示，尊重員工依法享有的權利及適用的法律程序，公司聽到員工所表達的關切，重視這些意見，將持續傾聽員工聲音，並本於善意與各工會進行溝通。

美光台中廠將進行二次勞資調解，台中廠員工今天早上如常上班，交通車也頻繁進出廠區；一名美光股東上網說支持員工罷工權益，另一人說，景氣不好時要員工共體時艱，景氣好說要眼光放長遠，擴廠保貿資金不能亂發錢，都是資方掌控；還有股東在網路說，擔心罷工行動會影響股價，最近要再觀察。

台灣美光晶圓工會桃園工會昨天公布投票結果，全體會員88.3%支持罷工，依法取得罷工權；台中廠工會預計22日進行第二次勞資調解，台中廠員工今天如常上班。記者游振昇／攝影