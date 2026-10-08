報到、登機都要顧！華航服務楷模分享服務心法 讚桃機設備優化神隊友

出國搭機，除了仰賴專業地勤，清晰的航班資訊也是順利登機的關鍵。桃園機場近期全面升級航廈航班顯示系統（FIDS）、登機門與報到櫃台等997處螢幕，以色彩精準區分航班、緊急警示與優先通道，勇奪5項國際設計金獎。這項有感的設備升級，讓榮獲2025年桃機服務楷模-中華航空地勤運務督導員張啟君大讚，新系統不僅實用，更是地勤同仁在第一線服務時的「神隊友」。

在華航服務多年、曾任10年空服員轉任地勤的張啟君分享，地勤運務工作包括協助旅客報到劃位、訂位票務、貴賓室、登機門及行李處理等內容。地勤與空服員雖同樣服務旅客，但工作專業各有不同，空服員注重客艙安全與臨場反應；地勤則是旅客出國旅程的第一站，負責協助完成報到與登機流程，確保機場各項作業順暢銜接。

她也透露服務時，難免遇到旅客因不了解簽證、行李規定或不滿座位安排而產生情緒，面對抱怨，她始終堅持「傾聽」與「同理」，先讓旅客把話說完，張啟君強調，地勤人員的初衷是協助旅客順利出發，絕非刻意刁難。無論手提行李重量限制或座位安排，有時必須考量飛機載重平衡等安全因素。

提早抵達機場，也是讓報到流程更從容的重要一環。曾有前往越南的旅客接近關櫃時間才抵達，辦理報到手續的地勤須逐一核對姓名及相關資料，耗時較久引發旅客誤會。張啟君表示，旅客出發前應先確認目的地最新入境規定並備妥所需文件，姓名、出生年月日，甚至字母、標點符號都可能影響入境資格，若到了當地才發現錯誤，可能面臨當地政府機關要求重新辦簽證、收取額外費用，甚至行程延誤等情況。

她也特別提醒，網路上充斥各式各樣出國攻略，其中資訊卻未必完全正確，也容易造成旅客誤解；旅客若對報到或搭機流程有任何疑慮，都可以直接向地勤人員詢問，現場服務人員都會非常樂意提供專業且準確的解答。

始終站在旅客角度思考，並在公司規範內提供最佳服務，她說，獲選桃機服務楷模是持續進步的動力，對她而言，旅客離開櫃檯時的一句謝謝或一個微笑，就足以讓整天的辛勞煙消雲散。