104人力銀行12萬筆履歷外洩 勞動部：違者最重罰200萬元

知名求職平台104人力銀行昨指出約12萬筆履歷資料外洩，公司已立即採取防護及阻斷措施，並結合外部第三方資安機構進行鑑識，釐清事件及強化資訊安全防護。對此，勞動部表示，目前由新北市政府啟動行政調查，若違法將開罰2萬元以上、200萬元以下。

勞動部表示，依個資法及勞動部據個資法所訂「人力仲介業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」規定，104人力銀行應採取適當應變措施、查明事故狀況與通知當事人，並於72小時內通報所在地主管機關新北市勞工局，並副知勞動部。

勞動部進一步指，104人力銀行已於官方網站公告近日偵測到系統有部分履歷資料出現異常讀取，已立即採取相關防護及阻斷措施，並主動透過 Email 管道個別通知可能受影響用戶，並公告可供諮詢的專線電話。

針對104人力銀行個資外洩，勞動力發展署就服組組長黃巧婷說，新北市府正依個資法規定啟動行政監督與管理措施，包括地方政府依個資法第22條規定，對104人力銀行進行行政檢查，並據檢查結果依法管理，勞動部將密切關注檢查情形，督請新北市政府依法處理。

黃巧婷說，若以112年個資法版本看，非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當安全措施與安全維護計畫，若違法，將處以2萬到200萬元，若未限期改正，將提高罰鍰至15萬到1500萬元，且按次處罰。若屬情節重大，將開罰15萬到1500萬元，限期改善，屆期未改也是按次處罰。