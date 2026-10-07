職缺薪資揭露門檻擬調升 以最低工資1.75倍訂定

推動薪資透明化，政府將調高職缺薪資揭露門檻，將朝以最低工資的1.75倍訂定，若以明年最低工資月薪新台幣3萬900元計算並以千位數四捨五入換算，擬訂定為5萬。

今天是「世界尊嚴勞動日」，勞工團體及立委今天共同召開記者會指出，青年低薪問題可從薪資透明做起，要求勞動部盡速調整揭露門檻。

根據現行就業服務法規定，雇主招募或僱用員工時，若提供職缺的經常性薪資未達4萬元且未公開揭示或告知薪資範圍，違者將處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞動部今天指出，為強化薪資透明度，正研議修正就業服務法薪資揭示門檻，並朝以最低工資一定倍數訂定，以進一步提升薪資資訊透明度，降低資訊落差。

據了解，勞動部將以最低工資的1.75倍來計算，並在千位數四捨五入所獲得數額訂定為薪資揭露門檻；若以明年最低工資3萬900元計算來換算，薪資揭露門檻將訂為5萬。

勞動部官員告訴中央社記者，這次會訂定用1.75倍來計算，有返回檢視多項數據，若以當初立法時的數額換算，也相當於現行4萬元的揭露門檻，另外包含經發會討論時也都認為5萬為合適門檻。

官員也提到，數據顯示，113年初任人員薪資中位數約3.3萬元，在75%分位數約為4.1萬元，因此若門檻為4萬元，大約落在初任人員薪資分布的50%至75%間，若提高到5萬元，則大約落在75%至90%間，門檻提高後能涵蓋更多初任人員的薪資。

官員表示，相關法規將儘速預告，並蒐集各界意見之後再行檢討，確認後上路。