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青年失業逾11% 應降工會門檻讓薪資透明

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
台灣勞工陣線等團體7日召開記者會，呼籲政府降低工會組織門檻，改善青年勞動困境。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣勞工陣線等團體7日召開記者會，呼籲政府降低工會組織門檻，改善青年勞動困境。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「青年失業率仍高達11%，政府應該降低公會門檻、增加協商空間，對低薪、工作不穩者提出支持措施！」台灣勞陣、台少盟與綠委林月琴7日共同召開記者會指出，超過五成青年離職原因是薪資不符期望，呼籲政府降低工會組織門檻、薪資透明化，並擴大集體協商空間。

工作愈來愈難賺錢

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，台灣失業率雖相對國際偏低，但青年失業率仍高達11.74%。勞動部統計也顯示，青年進入職場後，仍有相當比例處於非典型工作。以113年5月資料來看，15至29歲青年非典型工作者中，有14.5%希望轉為全時、正式工作；其中25至29歲更有26.27%希望轉為正職。

另外，青年轉換工作的主要原因，第一名就是「薪資及福利不符期望」，占53.4%；其次則是「工作無發展前景」，占35.2%，這反映青年並非不願意工作，而是難以透過工作建立穩定的生活與對未來的想像。

青年更需工會保障

對此，民進黨立委林月琴指出，明年最低工資將調升至30900元，與現行「月薪4萬元以下須揭露薪資」的門檻差距越來越小，勞動部應盡速調整揭露門檻。另外，社工等支持社會運作的工作，面臨輪班、情緒勞動與職安風險，更需要透過工會發聲，政府應支持工會建立專職人力，並在政策規劃過程中邀請代表參與。

「未滿18歲的青少年勞工，工作經驗、權益資訊與議價能力相對有限，更需要取得組織支持！」台少盟秘書長張祐嘉強調，但實際參與仍可能受到工會組織門檻、工作地點分散、部分工時及兼顧就學等因素限制，必須降低工會組織門檻、擴大跨企業及跨產業組織與集體協商空間。

建立低薪辨別機制

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益表示，台灣受僱者工會組織率長期低於10%，不僅低於日、韓、美國，更遠低於歐洲各國。現行「單一工會」與「30人門檻」的工會制度，有必要朝「多元工會」及「50%得票率」的經濟協商型工會體制改革，讓工會取得協商的代表性，並降低勞工加入工會的障礙。

因此他們提出三大訴求：建立低薪及工作貧窮辨識機制，並由政府提供支持措施，同時降低工會組織門檻，以及擴大跨企業、跨產業組織與集體協商空間，讓工會成為穩定就業、改善勞動條件的重要力量。

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