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求職者注意！104求職網「12萬筆履歷遭未授權讀取」 公司回應

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104求職網12萬筆履歷遭未授權讀取 已阻斷異常並報案

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
知名求職平台一零四今（6）日發布重大訊息，公告偵測到APP系統有異常讀取情形，約12萬筆履歷資料遭未經授權讀取。公司已立即採取防護及阻斷措施，並結合外部第三方資安機構進行鑑識，釐清事件及強化資訊安全防護。聯合報系資料照
知名求職平台一零四今（6）日發布重大訊息，公告偵測到APP系統有異常讀取情形，約12萬筆履歷資料遭未經授權讀取。公司已立即採取防護及阻斷措施，並結合外部第三方資安機構進行鑑識，釐清事件及強化資訊安全防護。聯合報系資料照

知名求職平台一零四（3130，104求職網）今（6）日發布重大訊息，公告偵測到APP系統有異常讀取情形，經調查確認，約12萬筆履歷資料遭未經授權讀取。公司已立即採取防護及阻斷措施，並結合外部第三方資安機構進行鑑識，釐清事件及強化資訊安全防護。

104表示，發現異常後已啟動相關處置，將依規定向相關主管機關完成通報，並向調查局台北市調處報案。此次事件涉及的資料範圍及相關影響，仍持續調查與評估中。

針對營運影響，104指出，目前系統與營運均正常運作，此次事件對公司尚無重大影響，後續仍將持續評估。公告未進一步說明遭讀取履歷涉及哪些個人資料，以及異常讀取發生的時間與原因。

104強調，將持續進行資安鑑識，強化資訊安全防護機制，並依調查結果及相關法令辦理後續事宜；若有重大進展，將依相關規定即時更新資訊。

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