純舊制勞工開放自提6%退休金 上路1.5個月已近1/3自存老本

「勞工退休金條例施行細則」於今年7月15日修正發布，開放讓純舊制勞工有機會可以自願提繳退休金，截至目前已有超過3.7萬位純舊制勞工自願提繳退休金，且已有200家事業單位與666位勞工合意結存退休金，近21億元。

根據「勞工退休金條例施行細則」規定，當年依法選擇繼續適用勞退舊制迄今的「純舊制」勞工，在7月修正上路後，可向雇主表明自願提繳退休金，截至今年8月31日止，已有超過3.7萬位純舊制勞工自願提繳退休金，占去年12月推估的純舊制勞工約32.17％，約11.5萬人，提升全體自願提繳率2個百分點以上。

根據勞動部統計，截至今年9月30日止，已經有200家事業單位與666位勞工合意結存退休金近21億元，平均每位約315萬餘元。

勞動部勞動福祉退休司長黃維琛進一步說明，有些當年選擇勞退新制但保留舊制年資的勞工（俗稱「舊轉新」勞工），依「勞工退休金條例」規定，即可經勞雇雙方合意結清舊制年資退休金，勞工可申請將結清的退休金移入新制個人專戶。

根據今年截至8月31日為止，勞雇雙方合意結清保留舊制年資者，已經有7666人，共結清約56億4900萬餘元。

黃維琛另指出，依照「勞工退休準備金提撥及管理辦法」規定，當給與標準給付勞工退休金後，如果已無須依「勞基法」支付勞工退休金，或已無必須提撥退休準備金義務時，就可以向當地主管機關申請領回。

根據截至8月31日為止，計有2223家事業單位辦理註銷專戶領回事業單位勞工退休準備金賸餘款，約41億6200萬餘元。